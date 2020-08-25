AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خبراء يكشفون عن أفضل نظام غذائي يحارب كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:16 م
خبراء يكشفون عن أفضل
خبراء يكشفون عن أفضل نظام غذائي يحارب كورونا
Advertisements
حياة عبد العزيز
توصل العلماء إلى أفضل طعام يمكن أن يحارب عدوى فيروس كورونا، خلال ملاحظة تأثير مضادات الأكسدة ريسفيراترول على إنزيم ASE2 الموجود في الرئتين والجهاز الهضمي.

وأكد الخبراء أن استخدام هذه الأطعمة الغنية بالريسفيراترول يمكن أن يحمي الجسم من تأثيرات فيروس كورونا، وهي العنب الأحمر، والفول السوداني، والفستق، والكاكاو، والتوت، والعنب، والتوت البري.

وبحسب موقع "novosti"، يدخل SARS-CoV-2 الخلايا عبر الإنزيم ASE2، وهذا الإنزيم ضروري لوظائف الجسم الحيوية، فهو موجود في أنسجة الرئتين والقلب والكلى والدماغ، وبحسب استنتاجات العلماء من مستشفى تونجرن ببكين، فإن فيروس كورونا يعطل عمل ASE2 في مختلف الأجهزة.

وأظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الفئران أن التركيزات العالية من ASE-2 يمكن أن تخفف من أعراض التهابات الجهاز التنفسي التي يسببها كوفيد 19.

اقرأ ايضا:

من ناحية أخرى تؤدي الزيادة في إنزيم ASE2 إلى احتمال أكبر أن يدخل الفيروس الخلايا، وعندما لا يكون للإنزيم وظيفة، فإنه يؤدي إلى زيادة في الببتيد AngII، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض كورونا.

وأشارت الدراسة إلى إن نقص إنزيم ASE2 وفائض الببتيد AngII يؤثر سلبًا على تطور فيروس كوفيد 19.

وقال فيليب كوبيلوف الأستاذ في قسم أمراض القلب والتشخيص الوظيفي والموجات فوق الصوتية في جامعة سيتشينوف: "يمكن أن يزيد الريسفيراترول من تركيز ASE2 .

وأضاف: "إنه أحد أكثر المواد المؤكسدة فاعلية، لكنه لا يكفي في الجسم لأنه يصعب انتشاره.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات أنه يمكن أن يزيد من كمية ASE2 ، لكن هذا لا يعني أنه سيكون له نفس التأثير على البشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ أمراض باطنة: الصلع يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

للحماية من فقدان البصر.. باحثون أمريكيون يطوّرون قطرات للعين

ثغرة في جسم الإنسان يستغلها كورونا لمهاجمته.. تفاصيل

علماء من كوريا يكتشفون أنزيم يطيل العمر.. تفاصيل

بحث جديد بجامعة بنها.. تأثير التمور والشاى الأخضر والمكسرات على فيروس كورونا

مفاجأة صادمة.. تعرف على طرق انتشار فيروس كورونا في الجسم

ترشيحاتنا

بعد إحالته للانضباط.. ننشر بنود مذكرة الحكام ضد عدلي القيعي بشأن القمة 120

استمرار تظاهرات طرابلس.. حراك 23 أغسطس يمهل حكومة الوفاق 24 ساعة لرحيلها

بسبب عدلي القيعي.. أحمد حسن يهاجم اللجنة الخماسية

أرتيتا يختار محمد النني في تشكيلته لمواجهة كينز الودية استعدادا لليفربول

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الثلاثية بعمان

ريلمى تكتسح مبيعات الهواتف الذكية فى العالم.. وكورونا لم تؤثر على أرباحها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يكشفون عن أفضل نظام غذائي يحارب كورونا

أنيقة وجذابة.. هنا شيحة تبرز أنوثتها بالأسود

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد