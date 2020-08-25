خبراء يكشفون عن أفضل نظام غذائي يحارب كورونا

توصل العلماء إلى أفضل طعام يمكن أن يحارب عدوى فيروس كورونا ، خلال ملاحظة تأثير مضادات الأكسدة ريسفيراترول على إنزيم ASE2 الموجود في الرئتين والجهاز الهضمي.





وأكد الخبراء أن استخدام هذه الأطعمة الغنية بالريسفيراترول يمكن أن يحمي الجسم من تأثيرات فيروس كورونا ، وهي العنب الأحمر، والفول السوداني، والفستق، والكاكاو، والتوت، والعنب، والتوت البري.





وبحسب موقع " novosti"، يدخل SARS-CoV-2 الخلايا عبر الإنزيم ASE2، وهذا الإنزيم ضروري لوظائف الجسم الحيوية، فهو موجود في أنسجة الرئتين والقلب والكلى والدماغ، وبحسب استنتاجات العلماء من مستشفى تونجرن ببكين، فإن فيروس كورونا يعطل عمل ASE2 في مختلف الأجهزة. novosti"،





وأظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الفئران أن التركيزات العالية من ASE-2 يمكن أن تخفف من أعراض التهابات الجهاز التنفسي التي يسببها كوفيد 19.





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من ناحية أخرى تؤدي الزيادة في إنزيم ASE2 إلى احتمال أكبر أن يدخل الفيروس الخلايا، وعندما لا يكون للإنزيم وظيفة، فإنه يؤدي إلى زيادة في الببتيد AngII، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض كورونا





وأشارت الدراسة إلى إن نقص إنزيم ASE2 وفائض الببتيد AngII يؤثر سلبًا على تطور فيروس كوفيد 19





وقال فيليب كوبيلوف الأستاذ في قسم أمراض القلب والتشخيص الوظيفي والموجات فوق الصوتية في جامعة سيتشينوف: "يمكن أن يزيد الريسفيراترول من تركيز ASE2 .





وأضاف: "إنه أحد أكثر المواد المؤكسدة فاعلية، لكنه لا يكفي في الجسم لأنه يصعب انتشاره.





وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات أنه يمكن أن يزيد من كمية ASE2 ، لكن هذا لا يعني أنه سيكون له نفس التأثير على البشر.