تحذير .. دراسة تكشف عن فئة جديدة أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

يشكل فيروس كورونا المستجد تهديدًا لجميع الأشخاص ولكن هناك من هم أكثر عرضة للإصابة به.





وجدت الدراسة التي أجرتها جامعتا أكسفورد وبرمنجهام أنه بالمقارنة مع أنواع السرطان الأخرى، فإن المرضى المصابين بسرطان الدم أكثر عرضة لتأثيرات جائحة فيروس كورونا. وكشفت دراسة جديدة عن نوع من السرطان يعرضك لخطر عدوى فيروس كورونا بشكل أكبر، حيث





وبحسب موقع " express"، أن الأشخاص المصابين بمرض السكري أو أمراض القلب أو أمراض الكلى أو السرطان أو حالات كامنة أخرى مهددون بنوع أكثر خطورة من المرض.





ووجدت الدراسة أن مرضى سرطان الدم معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة 57٪ إذا أصيبوا بـ COVID-19، و كان هذا عند مقارنتها بمرضى السرطان الآخرين، مثل سرطان الثدي، والذي تبين أنه أقل خطر بشكل عام.





كما تبين أن العمر يلعب دورًا في الإصابة، حيث وجد أن مرضى السرطان الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا لديهم أعلى معدل وفيات.





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