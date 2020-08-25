تحذير .. دراسة تكشف عن فئة جديدة أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

يشكل فيروس كورونا المستجد تهديدًا لجميع الأشخاص ولكن هناك من هم أكثر عرضة للإصابة به.
وكشفت دراسة جديدة عن نوع من السرطان يعرضك لخطر عدوى فيروس كورونا بشكل أكبر، حيث وجدت الدراسة التي أجرتها جامعتا أكسفورد وبرمنجهام أنه بالمقارنة مع أنواع السرطان الأخرى، فإن المرضى المصابين بسرطان الدم أكثر عرضة لتأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وبحسب موقع "express"، أن الأشخاص المصابين بمرض السكري أو أمراض القلب أو أمراض الكلى أو السرطان أو حالات كامنة أخرى مهددون بنوع أكثر خطورة من المرض.
ووجدت الدراسة أن مرضى سرطان الدم معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة 57٪ إذا أصيبوا بـ COVID-19، وكان هذا عند مقارنتها بمرضى السرطان الآخرين، مثل سرطان الثدي، والذي تبين أنه أقل خطر بشكل عام.
كما تبين أن العمر يلعب دورًا في الإصابة، حيث وجد أن مرضى السرطان الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا لديهم أعلى معدل وفيات.
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وتستند النتائج إلى البيانات المقدمة من أكثر من 60 مركزًا للسرطان في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك باستخدام البيانات الديموجرافية مثل العمر والجنس ونوع الورم، تمكن الباحثون من تحديد أن المرضى الذين يعانون من سرطانات الدم، وخاصة المرضى الأكبر سنًا والذين يعانون من سرطان الدم، لديهم فرصة الإصابة بكورونا COVID-19 أكثر شدة مقارنة بالمرضى الذين يعانون من أورام الأعضاء الصلبة.