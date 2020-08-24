دراسة مخيفة: فيروس كورونا يعيش في اللحوم والأسماك |شاهد

توصلت دراسة جديدة ، إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع ، برغم تعرضه للتجمد و انخفاض درجة الحرارة .





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، ان العلماء وجدوا تفسيرا لظاهرة تفشي الفيروس مرة أخرى في البلدان التي لم تسجل فيها أي حالات في فترات طويلة.









وتقول الدراسة التي اقيمت في سنغافورة و نيوزيلندا أن اللحوم و الاسماك التي تم تقطيعها و تغليفها و وضعها في درجة حرارة منخفضة ، و فتحها بعد 21 يوما وجدت إيجابية و مازالت حاملة للفيروس ، برغم تعرضها لدرجة حرارة صفر .









ويرى علماء، بأن انتقال العدوى عن طريق الأطعمة الملوثة ليس طريقًا رئيسيًا للعدوى ، لكن نقل العناصر الملوثة إلى منطقة خالية من العدوى يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض.









ويمكن أن نفسر ما حدث في بعض البلدان من "ظهور حالات تفشي حديثة في فيتنام ونيوزيلندا وأجزاء من الصين حيث لم تكن هناك حالات منذ بضعة أشهر.