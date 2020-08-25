علاج برد العظام والعضلات بدون أدوية

علاج برد العظام والعضلات من العلاجات المنزلية البسيطة والتي لا تحتاج إلى الذهاب للطبيب أو تناول العقاقير الطبية، فهي فقط تحتاج إلى مكونات طبيعية مع الراحة في السرير لفترة من الوقت. من العلاجات المنزلية البسيطة والتي لا تحتاج إلى الذهاب للطبيب أو تناول العقاقير الطبية، فهي فقط تحتاج إلى مكونات طبيعية مع الراحة في السرير لفترة من الوقت.





العظام والعضلات من أكثر المناطق في الجسم تحتاج لعناية عند الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، وتختلف الآلام من شخص لآخر على حسب السن والحالة المرضية له.





وبحسب موقع " txortho" تختلف أعراض البرد من شخص لآخر، فهناك من يصاب بالأعراض العادية كالكحة والسخونية والسعال والقئ، ومنهم من يعاني من التهابات المفاصل والعضلات. txortho"





فيما يلي علاج برد العظام والعضلات

1- استخدم وسادة تدفئة.

2- يمكن استبدال الوسادة الدافئة بالجلوس بالماء الدافئ.

3- شرب كمية كبيرة من السوائل الطبيعية.

4- شرب 3 لتر ماء على مدار اليوم.

5- تناول أطعمة صحية مثل البروتين كاللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والزبادي والبيض لاحتوائهم على الكالسيوم لتقوية العضلات.

6- ممارسة التمارين الرياضية البسيطة مثل تمارين الإطالة الخفيفة مع الذراعين والساقين، وتمديدات الأطراف البسيطة لتعزيز تدفق الدم والمرونة، وكلاهما يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.





علاج برد العظام والعضلات بالاعشاب

يفضل الكثير من الأشخاص علاج برد العظام والعضلات بالاعشاب في المنزل، بدلا من تناول الأدوية أو الذهاب إلى المستشفى حتى لو وقت العلاج أصبح طويلا، كما تستخدم الأعشاب منذ قديم الزمن في علاج جميع الامراض ولاسيما البرد والانفلونزا وأمراض العظام والجهاز الهضمي والتنفسي.









1- الكركم

يحتوي الكركم على عنصر الكركمين الذي يستخدم في علاج آلاف الأمراض التي تصيب الإنسان، كما أنه من أفضل الاعشاب الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل ويدخل في إعداد المشروبات والاطعمة.

يعمل الكركم على تخفيف آلام العظام والعضلات ويعتبر من المكونات السحرية في علاج نزلات البرد، كما أنه يعمل على منع الإنزيمات والسيتوكينات التي تسبب الالتهابات في العظام.

كما أثبتت الدراسات العلمية أن الكركم يحتوي على مضادات الاكسدة التي تمنع هشاشة العظام، لذلك ينصح الأطباء بتناول كوب من مشروب الكركم الساخن على الريق، ووضع الكركم في الطعام كلما أمكن.



2- الزنجبيل

ثاني نوع من الاعشاب التي تستخدم في علاج برد العظام والعضلات هو الزنجبيل، فإنه سريع المفعول ويتواجد في جميع المنازل، ويسهل تناول كمشروب ساخن عند إضافته للماء المغلي، أو وضعه في طبق الشوربة أو الأطعمة.





الزنجبيل كدواء عشبي بديل للمضادات الحيوية لـ علاج التهابات المفاصل، نزلات البرد، اضطرابات الجهاز الهضمي، الغثيان، هشاشة العظام. يستخدمكدواء عشبي بديل للمضادات الحيوية لـ علاج التهابات المفاصل، نزلات البرد، اضطرابات الجهاز الهضمي، الغثيان، هشاشة العظام.





الزنجبيل على تقليل نسبة آلام العظام الحادة 40% ولاسيما لكبار السن. كما يعملعلى تقليل نسبة آلام العظام الحادة 40% ولاسيما لكبار السن.





3- الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر المشروب المفضل لدى الكثير من الأشخاص ولاسيما أصحاب الوزن الزائد، وممن يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، لأنه يعمل على تهدئة المعدة ونسف الدهون.





يفضل تناول كوب من الشاي الأخضر مرتين في اليوم، مرة صباحا على الريق ومرة قبل النوم ليساعد الأشخاص على علاج برد العظام والعضلات.





4- الصبار

من المعروف أن الصبار من الأعشاب الطبيعية التي تسخدم في العناية بالشعر والبشرة، لكن أثبتت الأبحاث أن يمكن استخدام الصبار في علاج برد العظام والعضلات بسهولة وبطريقة سحرية.





وإليكم طريقة استخدام الصبار في علاج برد العظام والعضلات :

- استخرجي مادة الأوليفيرا من الصبار، فهي مادة لزجة بيضاء.

- قومي بدهن العظام المستبب في آلام الجسم بحركات دائرية بسيطة.

- اتركي الصبار على مكان الألم لمدة نصف ساعة.





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أعراض برد العظام الصدرية

عندما يصاب الشخص بالبرد فالصدر من أبرز الأجهزة التي تتأثر بالسلب، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة و التهاب رئوي حاد، لذلك يجب تنناول العلاج الطبيعي في أسرع وقت.





- صعوبة في البلع.

- صداع شديد.

- ضيق في التنفس.

- الصفير أثناء التنفس.

- ارتفاع حاد في درجة الحرارة.





علاج برد العظام للحامل

تحتاج السيدة الحامل للعناية الفائقة أثناء فترة الحمل، والإصابة بنزلات البرد يمكن أن تسبب الإجهاض أو تؤثر على الجنين في حالة عدم العلاج السليم.





كما أن تعاني الحامل في الأساس من آلام حادة في العظام طوال فترة الحمل، لذلك نقدم خلال السطور التالية علاج برد العظام للحامل

- الحصول على الراحة لفترة طويلة من الوقت. - شرب السوائل. - الغرغرة بالماء الدافئ والملح يوميا. - الاستحمام بالماء الساخن لفتح ممرات الأنف. - تناول الاطعمة الصحية ولاسيما شوربة الفراخ. - تناول كوب من الشاي بالليمون أو العسل الأبيض. - استخدام الكمادات الساخنة والباردة لتخفيف آلام الجيوب الأنفية.





علاج برد العظام والمعدة يتسبب البرد في إصابة المعدة بالفيروسات والبكتيريا، ويجب أن تلجأ لعمل اختبارات تحاليلية للكشف عن الحالة الصحية عن طريق البراز لضمان عدم وجود أي نوع من الفيروسات داخل الأمعاء.





علاج برد العظام والمعدة بطرق طبيعية

- عدم تناول منتجات الألبان.

- شرب الماء.

- شرب المشروبات الساخنة مثل النعناع واليانسون.

- عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون والمقلية.



