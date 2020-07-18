خاصة فى الثلاث شهور الأولى.. أطعمة يجب تجنبها للمرأة الحامل

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأطعمة التي يجب تجنبها للمرأة الحامل خاصة فى الثلاث اشهر الأولى التى يتكون فيها الجنين.





أطعمة يجب تجنبها للمرأة الحامل:

‏أطعمة ينبغي على الحامل تجنبهاخصوصًا في الثلاث أشهر الأولى:





١ عدم الإفراط في تناول الأسماك التي(قد)تكون عالية بالزئبق:مثل سمك الماكريل والتونة





٢ الحليب غير المبستر





٣ عدم الإكثار من مشروبات الكافيين





٤ البيض النيء : لأنه معرض للتلوث بالسالمونيلا





٥ اللحوم غير مطبوخة:

لأنها معرضة للتلوث بالليستيريا



