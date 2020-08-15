هل يمكن منع التهاب المفاصل الروماتويدي؟.. نصائح للوقاية

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) أحد أمراض المناعة الذاتية، ويهاجم الجهاز المناعي للجسم خلايا الجسم، كما أنه يؤثر في المقام الأول على المفاصل، ولكن يمكن رؤية الكثير من المظاهر خارج المفصل مثل فقر الدم، وتأثر العين، وتأثر الرئة، والجهاز العصبي، وحتى أنها تزيد من مخاطر القلب.





ومن أعراضه أيضا تيبس وألم في المفاصل مع احمرار وتورم، وقد يكون من الصعب توضيح السبب الدقيق لالتهاب المفاصل الروماتويدي في أي مريض ولكن سوء نمط الحياة والوراثة قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.





في حالة الوراثة ، تقل احتمالية الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي. ومع ذلك ، باتباع أسلوب حياة صحي والحفاظ على صحة الجسم ، يمكن الوقاية من مرض المناعة الذاتية، وفقا لما نشره موقع doctors.





هل يمكن منع التهاب المفاصل الروماتويدي؟

ووفقا لما جاء به الموقع فإن التهاب المفاصل الروماتويدي ليس مرضًا يمكن الوقاية منه ولكن باتباع أسلوب حياة صحي واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.





وأضاف أنه يجب منع العدوى لتقليل مخاطر التهاب المفاصل الروماتويدي لأن العدوى يمكن أن تؤدي إلى تطور التهاب المفاصل الروماتويدي، تعد الالتهابات في تجويف الفم والأمعاء من أهم أسباب ظهور التهاب المفاصل الروماتويدي.





وتابع "إذا كان هناك خطر وراثي ، فلا يمكن منع التهاب المفاصل الروماتويدي" ، كما يقول بينما يضيف أن فرص الانتقال الجيني لـ RA تصل إلى 2-3٪ 1 .





من المهم اتباع أسلوب حياة صحي ونشاط بدني منتظم للوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن أن يساعد المشي والجري والمشي واليوجا واتباع نظام غذائي صحي يوميًا في منع التهاب المفاصل الروماتويدي. يجب عليك التأكد من اتباع نظام غذائي صحي مع استهلاك أقل للوجبات السريعة والأطعمة المقلية والأطعمة المعبأة والمعالجة والوجبات السريعة.





يمكن أن تمنع صحة الأمعاء الجيدة مع ميكروبيوم الأمعاء الصحي التهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن تحسين صحة الأمعاء عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المحلية والموسمية. تناول ما يكفي من البروبيوتيك والبريبايوتكس بطريقة طبيعية لتحسين صحة الأمعاء.





نصائح للوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي

التشخيص المبكر

هو الخطوة الأساسية للوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي. عندما يبدأ المريض في ظهور أعراض آلام المفاصل أو تصلبها ، أو إذا كان المرض منتشرًا في الأسرة ، فعليه زيارة أخصائي الروماتيزم للتشخيص المبكر من أجل منع تطور المرض. يمكن أن يؤدي تأخير تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي إلى مضاعفات. بمجرد أن تظهر على المريض أعراض مثل آلام المفاصل ، يجب عليه زيارة أخصائي الروماتيزم للتشخيص حتى يتمكن الطبيب من البدء بالعلاج المبكر.





يمكن أن يساعد بناء نظام مناعة قوي أيضًا في الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن بناء مناعة قوية عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل البرتقال والفلفل والليمون والبروكلي. تشمل الأطعمة الأخرى المعروفة بإعطائها دفعة للمناعة الثوم والزنجبيل والخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والكركم على سبيل المثال لا الحصر. يمكن أن يساعد نظام المناعة القوي في الوقاية من العدوى ونمو الأجسام المضادة غير المرغوب فيها في الجسم. هذا يساعد في منع وتقليل مخاطر التهاب المفاصل الروماتويدي.





يقول إن مضغ التبغ والتدخين يمكن أن يزيدا أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن أن يؤدي تدخين التبغ ومضغه إلى زيادة خطر التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الرجال والنساء.





اتخذ تدابير لحماية نفسك من تلوث الهواء. زاد معدل الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بسبب العوامل البيئية مثل التنفس الملوث ، ووقت الشاشة الطويل ، ونمط الحياة المستقر ، والتحرك الأقل والجلوس أكثر ، وما إلى ذلك ، كل ذلك يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بـ RA





الابتعاد عن العدوى عن طريق الحفاظ على نظافة جيدة وتناول طعام نظيف وصحي ومغذي.



الحفاظ على نظافة أسنان جيدة. ينمو الكثير من الميكروبيومات في أفواهنا. يمكن أن يؤدي سوء صحة الأسنان عند الأطفال إلى تعريضهم لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.







يمكن أن تمنع صحة الأمعاء الجيدة مع ميكروبيوم الأمعاء الصحي التهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن تحسين صحة الأمعاء عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المحلية والموسمية. تناول ما يكفي من البروبيوتيك والبريبايوتكس بطريقة طبيعية لتحسين صحة الأمعاء.



الحفاظ على التوازن الهرموني. ربما يكون اختلال التوازن الهرموني هو السبب وراء شيوع التهاب المفاصل الروماتويدي لدى النساء أكثر من الرجال. تتميز نوبات البلوغ والحمل وانقطاع الطمث بتقلبات في الهرمونات ، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين إلى تطور أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.