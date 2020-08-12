بدون أدوية.. حيل سريعة لرفع مناعتك ومحاربة نزلات البرد والسعال

أطعمة عديدة يجب تناولها؛ إذا كنت تعانين من نزلات البرد والأنفلونزا، إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد".

1. حساء الدجاج

وعاء تبخير من حساء الدجاج أمر لا بد منه عند الإصابة بنزلة برد ..تشير الدراسات إلى أن له تأثيرًا مضادًا للالتهابات قد يساعد في علاج أعراض البرد.





2. الفلفل الحار





يحتوي الفلفل الحار على شيء يسمى الكابسيسين ، وهو مكون يمكن أن يخفف أعراض البرد والأنفلونزا يعمل هذا كمزيل للاحتقان والبلغم ، وتخفيف السعال وانسداد الأنف.





3. الزنجبيل





يمكن أن يكون كوب ساخن من شاي الزنجبيل أفضل صديق لك عندما تعانى من نزلات البرد فله تأثير مسكن كما أنه مضاد للالتهابات ويزيل الزنجبيل الاحتقان ويقلل السعال ويهدئ حلقك





4. المشروم





له خصائص صحية كبيرة أيضًا فهو يرفع مناعتك ومصدر غني للسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك. خصائصها القوية المضادة للفيروسات تجعلها طعامًا رائعًا لمكافحة البرد.





5. التوت البري