AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ5 حيل مجربة.. احمى نفسك من نزلات البرد وتقوية المناعة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:02 ص
نزلات البرد
نزلات البرد
Advertisements
لمياء الياسين
لرفع المناعة وحمايتك من نزلات البرد والإنفلونزا أطعمة عديدة من مطبخك يمكن إدخالها لنظامك الغذائى اليومى فهى  إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع "برايت سايد".
المشروم ..

يحتوى على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ومعدلة للمناعة. تساعد في تقليل الاستجابة الالتهابية التي تسببها الفيروسات أو البكتيريا عند دخولها الجسم. نتيجة لذلك ، يحارب الجهاز المناعي هذه الالتهابات وقد يمنع ظهور البرد أو الحمى.

-فلفل حار
 وعاء من الحساء الساخن مضاف إليه الفلفل الحار يساعد في تخفيف احتقان الأنف ويسمح للمخاط بالخروج بسهولة. هذا يقلل من مشاكل التنفس ويخفف من أعراض البرد و تقوية جهاز المناعة أيضا ، الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار هو مصدر ممتاز لتعزيز المناعة ، وبالتالي يساعد في مكافحة الالتهابات المسببة لنزلات البرد.

-دقيق الشوفان

هو غذاء غذائي وسهل الأكل ومحمّل بالبروتينات والمعادن والفيتامينات . تعمل هذه العناصر الغذائية على تحفيز جهاز المناعة وتقليل التهاب الممرات التنفسية. تجنب تناول دقيق الشوفان الذي يحتوي على المزيد من السكر المضاف.

- التوت

يعتبر التوت غنى بمركبات الفلافونويد والتى لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. تساعد هذه الخصائص في محاربة أعراض البرد في وقت قصير.

-الخضراوات الورقية..

مثل السبانخ  واللفت هي مصادر جيدة للفيتامينات (أ ، ج ، ك) والألياف المنظمة للهضم وحمض الفوليك. تخفف هذه المركبات من أعراض البرد وتحمي الجسم من الحمى والقشعريرة. أفضل طريقة للحصول على الفوائد الغذائية للخضروات الورقية أثناء البرد هي صنع حساء نباتي ساخن عن طريق إضافة هذه الخضار.
l
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لرفع المناعة وهضم أفضل.. 4 أطعمة مهملة ضميها لنظامك الغذائي

لو كورونا أو برد.. أفضل 5 مشروبات لعلاج التهاب الحلق

لتقوية المناعة.. أفضل الأعشاب الطبيعية لحماية أسرتك

مش بس البرد والأنفلونزا.. إليك أبرز أسباب التهاب الحلق وأعراضه المبكرة.. بدون مضادات حيوية حيل ومشروبات تخلصك منه

تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد

بدون أدوية.. حيل سريعة لرفع مناعتك ومحاربة نزلات البرد والسعال

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يبرئ نفسه: فوز الزمالك بثلاثية قهر للأهلي.. وثنائي الأبيض هاجمني إرضاء للسوشيال.. فيديو

هشام حنفي ينفجر: لا أعرف دور لجنة التخطيط بالأهلي.. فيديو

أحمد بلال: مصطفى محمد لم يظهر بالمستوى المطلوب في القمة .. ومروان يجب أن يغادر الأهلي

مش هتفضل هربان.. أحمد موسي لـ الإرهابي يحيي موسي: هتتعدم انت كمان

خلافات هالة صدقي وزوجها.. القصة الكاملة لـ قضية إنكار النسب

رياضة مفجعة تغرق شواطئ باللحم والدم.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور

لحظة تقشعر لها الأبدان.. ملاكم أمريكي شهير يفترش مقهى لأداء الصلاة برفقة زملائه.. فيديو

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو