بـ5 حيل مجربة.. احمى نفسك من نزلات البرد وتقوية المناعة

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لرفع المناعة وحمايتك من نزلات البرد والإنفلونزا أطعمة عديدة من مطبخك يمكن إدخالها لنظامك الغذائى اليومى فهى إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع "برايت سايد".

المشروم ..







يحتوى على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ومعدلة للمناعة. تساعد في تقليل الاستجابة الالتهابية التي تسببها الفيروسات أو البكتيريا عند دخولها الجسم. نتيجة لذلك ، يحارب الجهاز المناعي هذه الالتهابات وقد يمنع ظهور البرد أو الحمى.





-فلفل حار



وعاء من الحساء الساخن مضاف إليه الفلفل الحار يساعد في تخفيف احتقان الأنف ويسمح للمخاط بالخروج بسهولة. هذا يقلل من مشاكل التنفس ويخفف من أعراض البرد و تقوية جهاز المناعة أيضا ، الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار هو مصدر ممتاز لتعزيز المناعة ، وبالتالي يساعد في مكافحة الالتهابات المسببة لنزلات البرد.





-دقيق الشوفان







هو غذاء غذائي وسهل الأكل ومحمّل بالبروتينات والمعادن والفيتامينات . تعمل هذه العناصر الغذائية على تحفيز جهاز المناعة وتقليل التهاب الممرات التنفسية. تجنب تناول دقيق الشوفان الذي يحتوي على المزيد من السكر المضاف.







- التوت







يعتبر التوت غنى بمركبات الفلافونويد والتى لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. تساعد هذه الخصائص في محاربة أعراض البرد في وقت قصير.







-الخضراوات الورقية..





مثل السبانخ واللفت هي مصادر جيدة للفيتامينات (أ ، ج ، ك) والألياف المنظمة للهضم وحمض الفوليك. تخفف هذه المركبات من أعراض البرد وتحمي الجسم من الحمى والقشعريرة. أفضل طريقة للحصول على الفوائد الغذائية للخضروات الورقية أثناء البرد هي صنع حساء نباتي ساخن عن طريق إضافة هذه الخضار.