أبرزها البيض وشاي الأعشاب.. 5 طرق لرفع المناعة جربيها بنفسك



أطعمة عديدة من مطبخك يمكن إدخالها لنظامك الغذائى اليومى فهى ترفع المناعة وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا، إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع "برايت سايد".

-بذور اليقطين







تحتوي بذور اليقطين على معادن حيوية ، الزنك والحديد. تساعد هذه العناصر الغذائية في تقوية جهاز المناعة ومنع دخول العدوى مثل الفيروسات أو البكتيريا إلى الجسم ومحاربة نزلات البرد و سيلان الأنف أو السعال.





-شاي الأعشاب ..





غني بالبوليفينول ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. تتحدث العديد من الدراسات عن تأثيره على التهاب الحلق واحتقان الأنف والصداع وأعراض البرد الأخرى و تعزيز جهاز المناعة





-البيض..





يحتوي البيض على كمية عالية من السيلينيوم التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين المناعة. كما أن البروتين الموجود في البيض يساعد في الحفاظ على قوة الجسم ، والتي عادة ما تفقد عندما يمرض الشخص.







- البابايا







غنية بفيتامين أ وفيتامين ج وبيتا كاروتين التي تساعد على تقليل مدة نزلات البرد وتخفيف أعراضها. تعمل وفرة مضادات الأكسدة في الفاكهة كمُحفِّز للمناعة وتمنع ظهور البرد أو الأنفلونزا.





-ماء جوز الهند







يفقد الجسم الماء عبر الجلد لخفض درجة حرارة الجسم. هذا يسبب الجفاف والضعف.