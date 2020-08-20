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مرأة

أبرزها البيض وشاي الأعشاب.. 5 طرق لرفع المناعة جربيها بنفسك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة من مطبخك يمكن إدخالها لنظامك الغذائى اليومى فهى ترفع المناعة وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا، إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع "برايت سايد".
-بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على معادن حيوية ، الزنك والحديد. تساعد هذه العناصر الغذائية في تقوية جهاز المناعة ومنع دخول العدوى مثل الفيروسات أو البكتيريا إلى الجسم ومحاربة نزلات البرد و سيلان الأنف أو السعال.

-شاي الأعشاب ..

 غني بالبوليفينول ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. تتحدث العديد من الدراسات عن تأثيره على التهاب الحلق واحتقان الأنف والصداع وأعراض البرد الأخرى وتعزيز جهاز المناعة

-البيض..

يحتوي البيض على كمية عالية من السيلينيوم التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين المناعة. كما أن البروتين الموجود في البيض يساعد في الحفاظ على قوة الجسم ، والتي عادة ما تفقد عندما يمرض الشخص.

- البابايا

غنية بفيتامين أ وفيتامين ج وبيتا كاروتين التي تساعد على تقليل مدة نزلات البرد وتخفيف أعراضها. تعمل وفرة مضادات الأكسدة في الفاكهة كمُحفِّز للمناعة وتمنع ظهور البرد أو الأنفلونزا.

-ماء جوز الهند

 يفقد الجسم الماء عبر الجلد لخفض درجة حرارة الجسم. هذا يسبب الجفاف والضعف.
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