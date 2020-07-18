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تعرف على فوائد الزنجبيل للجهاز الهضمي

السبت 18/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور حسام بدر خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الجنزبيل لمرضى الجهاز الهضمي. 

تعرف علي فوائد الزنجبيل لمرضى الجهاز الهضمي:
١. الزنجبيل من التوابل الشعبية.  وهو غني بالزنجبول ، وهو مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة

٢. يمكن أن يساعد الزنجبيل في منع أنواع مختلفة من الغثيان

٣. الزنجبيل على الغازات التي تتكون في الجهاز الهضمي أثناء الهضم الإنزيمات الموجودة في الزنجبيل يمكن أن تساعد الجسم على تكسير هذا الغاز وطرده ، مما يوفر الراحة من أي إزعاج.

٤. الزنجبيل له تأثيرات مفيدة على إنزيمات التربسين والليباز ، وهي مهمة للهضم بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد الزنجبيل على زيادة الحركة عبر الجهاز الهضمي ، مما يشير إلى أنه قد يخفف أو يمنع الإمساك

٥. يبدو أن الزنجبيل يسرع إفراغ المعدة ، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم وعدم الراحة في المعدة.

٦. يمكن للزنجبيل أيضًا تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز حمض الهيدروكلوريك ، الذي يساعد على هضم البروتينات ، والصفراء ، مما يساعد على هضم الدهون.
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