مؤشر بورصة قطر يغلق مرتفعا 424.30 نقطة

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم /الأحد/، مرتفعا 424.30 نقطة، بما يعادل 4.64 %، ليصل إلى مستوى 9575.48 نقطة.

و أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن خلال الجلسة تم تداول 410 ملايين و577 ألفا و159 سهما، بقيمة مليار و74 مليونا و753 ألفا و235.934 ريال، عبر تنفيذ 59961 صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت خلال الجلسة أسهم 48 شركة، بينما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

و أضافت أن قيمة رسملة السوق بلغت في نهاية جلسة التداول 579 مليارا و925 مليونا و578 ألفا و400.300 ريال، قياساً بـ 556 مليارا و34 مليونا و987 ألفا و10.118 ريال، في الجلسة السابقة.