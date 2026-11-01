تراجع مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات، اليوم الأحد، حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 67.85 نقطة بنسبة 0.80% ليصل إلى مستوى 8386.14 نقطة، إذ جرى تداول نحو 186 مليون سهم عبر 13 ألفا و786 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 40.6 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 91.58 نقطة بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 8363.27 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 111 مليون سهم من خلال 7109 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 18.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 66.34 نقطة بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 8826.21 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 74 مليون سهم عبر 6677 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 22.1 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 92.15 نقطة بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 9331.47 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 98 مليون سهم عبر 5639 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 16.4 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "وطنية" و"مشاعر" و"مدار" و"منشآت" و"الجزيرة" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "نابيسكو" و"منتزهات" و"السور" و"أصول" و"أجيال" الأكثر انخفاضا.