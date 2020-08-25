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مرأة

مش بس مشروب ساخن.. طرق مختلفة لاستخدام الزنجبيل في خسارة الوزن

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:41 ص
طرق مختلفة لإستخدام
طرق مختلفة لإستخدام الزنجبيل في خسارة الوزن
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آية التيجي
نسمع جميعا عن فوائد الزنجبيل المتعددة، حيث إنه بخلاف فوائده الجمة لوضعه مع وصفات اكلاتك التي تقدميها لعائلتك؛ فإنه مكون مهم للغاية إن كنتِ تريدين خسارة الوزن والتخلص من الدهون غير المرغوب فيها.

وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، ان الزنجبيل المطحون له من الفوائد ما لا يذكر أو يعد، والتي يعد نحت الجسم بشكل حاسم؛ إحداها، وهو الأمر الذي يسعى له الكثير من الرجال والنساء.

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وتابعت أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان مشروب الزنجبيل الساخن قد يساهم بشكل كبير في التخلص من دهون منطقة البطن والكرش والخصر والارداف العنيدة .

وأكدت أبو الحجاج، أن الإلتزام بـ تناول كوب من الزنجبيل يوميا فى الصباح قبل تناول الطعام يساهم في حرق السعرات الحرارية الزائدة، ويمكن تناوله بعد الوجبات الدسمة ليخلصك من السعرات الحرارية الزائدة، ويمكن تناوله قبل الوجبات في أن يقلل من الشهية المفرطة تجاه تناول الطعام.

واشارت ابو الحجاج، الى ان شرب الزنجبيل الساخن ليس الطريقة الوحيدة للحصول على فوائده في خسارة الوزن، حيث يمكن الحصول على نفس الفوائد عند استخدام زيت الزنجبيل بشكل منتظم كدهان على المناطق المراد خسارة الوزن بها.

ولفتت أبو الحجاج، إلى أن الزنجبيل يحتوي على مكونات تساعد في تسريع عمليات الأيض، وتحسن عملية الهضم مما الجسم على التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.
الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة
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