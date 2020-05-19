هنخس في رمضان.. تناول كوب من الزنجبيل بالليمون يوميا

مع الإقبال الشديد على أنواع الطعام المختلفة والحلويات الشهية في شهر رمضان الكريم، وجلوس الأشخاص في فترة الحجر المنزلي للوقاية من الفيروس التاجي كورونا المستجد، أصبح الكثير يعاني من زيادة في الوزن بشكل كبير.
واشار موقع بولد سكاي أن الزنجبيل واحد من أفضل الخيارات التي تساعد على خسارة الوزن بشكل كبير، فكوب واحد منه يوميا يعمل على إذابة الدهون، ولاسيما في منطقتي البطن والأرداف.
ونصح الأطباء وفقا لموقع بولد سكاي أن يجب تناول كوب من الزنجبيل الساخن مع الليمون يوميا بعد وجبة الإفطار.
واشار موقع بولد سكاي أن للزنجبيل فوائد عديدة بخلاف خسارة الوزن وهي :
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