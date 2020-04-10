الزنجبيل وخل التفاح.. مشروبات لعلاج بحة الصوت

يصاب الكثير من الأشخاص من الصعوبة ببحة الصوت التى يصاب بها البعض مع نزلات البرد الشديدة،لذلك قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية، بعض الأطعمة التي تقضى على بحة الصوت .





من أهم الأغذية التي تفيد في علاج بحة الصوت :





خل التفاح :





قم بخلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح وملعقة واحدة صغيرة من العسل في نصف كوب من الماء.





اشرب المشروب مرتين يوميًا حتى تشعر بتحسن.





الزنجبيل:





اغل قطع من الزنجبيل الطازج بوعاء مغلق لبضع دقائق

اترك المشروب ليبرد ويصبح بدرجة حرارة الغرفة

بإمكانك إضافة عصير الليمون الطازج وبعضًا من العسل.