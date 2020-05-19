فعال فى إنقاص الوزن.. خطوات مهمة فى نظام الصيام المتقطع.. فيديو

تحدث الدكتور سمير نيروز، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام لـ "صدى البلد" ، حول الطرق الصحيحة التى يمكن من خلالها اتباع نظام الصيام المتقطع لإنقاص الوزن بشكل مثالي.





وقال استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام بأن نظام الصيام المتقطع يعتمد على تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط، والحفاظ على الصيام طوال اليوم لمدة 16 ساعة، ولكن هذا النظام لا يمكن الاستمرار عليه مدى الحياة أو اعتماده كنظام حياة صحى.









وقال سمير نيروز، بأنه يمكن لبعض الأشخاص أن يتبعوا نظام الصيام المتقطع ، ومنهم الأشخاص الذين يقومون بحرق سعرات حرارية عالية، أو لا تمارس أى نوع من أنواع الرياضة فهؤلاء يمكنهم اتباع هذا النظام.





وأشار، بأن نظام الصيام المتقطع مفيد بشكل كبير خلال شهر رمضان، وذلك بدأ من موعد الإفطار وحتى موعد السحور، ويمكن خلال الـ 8 ساعات تناول كميات قليلة مشبعة من الطعام.





وأوضح نيروز، أن هذا النظام يعطى نتائج جيدة بشكل كبير إذا قام الشخص بتنظيم الطعام، وتناول أطعمة صحية مفيدة للجسم وتمده بالطاقة، وتساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على الجهاز المناعى.