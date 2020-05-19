AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فعال فى إنقاص الوزن.. خطوات مهمة فى نظام الصيام المتقطع.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:31 م
الصيام المتقطع
الصيام المتقطع
Advertisements
نهى هجرس-لمياء الياسين-عدسة:إيهاب أشرف- نور المصري
تحدث الدكتور سمير نيروز، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام لـ "صدى البلد" ، حول الطرق الصحيحة التى يمكن من خلالها اتباع نظام الصيام المتقطع لإنقاص الوزن بشكل مثالي.

وقال استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام بأن نظام الصيام المتقطع يعتمد على تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط، والحفاظ على الصيام طوال اليوم لمدة 16 ساعة، ولكن هذا النظام لا يمكن الاستمرار عليه مدى الحياة أو اعتماده كنظام حياة صحى.


وقال سمير نيروز، بأنه يمكن لبعض الأشخاص أن يتبعوا نظام الصيام المتقطع، ومنهم الأشخاص الذين يقومون بحرق سعرات حرارية عالية، أو لا تمارس أى نوع من أنواع الرياضة فهؤلاء يمكنهم اتباع هذا النظام.

وأشار، بأن نظام الصيام المتقطع مفيد بشكل كبير خلال شهر رمضان، وذلك بدأ من موعد الإفطار وحتى موعد السحور، ويمكن خلال الـ 8 ساعات تناول كميات قليلة مشبعة من الطعام.

وأوضح نيروز، أن هذا النظام يعطى نتائج جيدة بشكل كبير إذا قام الشخص بتنظيم الطعام، وتناول أطعمة صحية مفيدة للجسم وتمده بالطاقة، وتساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على الجهاز المناعى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يرفع مناعتك ويحرق الدهون.. رجيم يجهله الكثيرون

نشرة المرأة والصحة.. حالات تمنع المرأة من الصيام.. طبيب يكشف 10 حقائق عن كورونا.. التدخين يصيبك بـ 102 فيروس.. ونصائح لمرضى السكر فى رمضان

د. سعاد شريف تكتب: طريقة خسارة الوزن في رمضان

هيلثى..أسرع ريجيم فى رمضان لحرق الدهون وتحسين صحتك.. فيديو

ترشيحاتنا

أعمال ليلة القدر 27 رمضان.. الإفتاء توصي بـ26 أمرا لاغتنامها

لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص.. البنك المركزي يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك

هل ليلة القدر 27 رمضان؟..على جمعة يجيب.. والمفتي يحسم الجدل

أخبار الرياضة.. حقيقة إصابة طارق حامد بـ كورونا.. مالك وادي دجلة يؤكد إلغاء الدوري.. ميسي يدعم تركي آل الشيخ

لكل المصريين.. أعراض أخرى بفيروس كورونا تظهر باختلاف الجهاز المناعى لكل جسم

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مصاب بـ فيروس كورونا.. 5 نصائح للتنفس بشكل صحي

هيونداي توسان hyundai tucson.. تعرف على مواصفاتها بعد تحقيقها أفضل مبيعات.. صور

مستشفى بريطاني يخطط لاختبار النيكوتين كعلاج محتمل لـ كورونا