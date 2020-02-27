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خبيرة تغذية تكشف فوائد ريجيم الصيام المتقطع.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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أسامة علي
قالت الدكتورة رنا عامر، خبير التغذية، إن ريجيم الصيام المتقطع له فوائد متعددة، لافته إلى أنه صيام لمدة 16 ساعة ثم تناول الطعام خلال 8 ساعات".

وأضافت رنا عامر خلال استضافتها ببرنامج" حديث المساء" المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر": "يمكن خلال الـ 16 ساعة صيام شرب المشروبات ذات سعرات حرارية منخفضة للغاية مثل المياه، اليانسون، القهوة، الشاى الأخضر وغيرها"، مطالبة بضرورة البعد عن شرب الكركديه. 

وأشارت خبير التغذية، إلى أنه خلال الأربع ساعات من الـ 16 ساعة صيام ينشط هرمون النمو المسئول عن حرق الدهون، لافته إلى أنه يمكن إضافة عدد ساعات النوم للـ 16 ساعة صيام.


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