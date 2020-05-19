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مرأة

لـ أصحاب الدايت.. طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتمر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاحية، وصفة حلى من مميزة وصحية في رمضان لاصحاب الدايت واليكم طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتمر.

مقادير كوكيز الشوفان :
- شوفان مطحون : ٢ كوب
- تمر : كوب ( منزوع النوى ومنقوع بماء دافي )
- طحينة : ٢ ملعقة كبيرة
- قرفة مطحونة : ملعقة كبيرة
- هيل مطحون : ملعقة صغيرة ( حسب الرغبة )
- بيض : حبة واحدة
- باكينج باودر : ملعقة كبيرة
- فانيلا : رشة صغيرة

طريقة التحضير:
- تخلط السوائل اولا البيض والطحينة. 

- ثم نقوم بخلط المكونات الناشفة مع بعضها لو شعرتوا بأن القوام أصبح ثقيل يمكنكم زيادة فنجان من الماء.

- نبدأ بتشكيل حبات الكوكيز ثم يتم إدخالها إلى الفرن. 

- تاخذ تقريبا ربع ساعة او أقل والنار تكون متوسطة يتم خبزها من الجهتين.
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