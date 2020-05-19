لـ أصحاب الدايت.. طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتمر

قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاحية، وصفة حلى من مميزة وصحية في رمضان لاصحاب الدايت واليكم طريقة عمل كوكيز الشوفان بالتمر.
مقادير كوكيز الشوفان :
- شوفان مطحون : ٢ كوب
- تمر : كوب ( منزوع النوى ومنقوع بماء دافي )
- طحينة : ٢ ملعقة كبيرة
- قرفة مطحونة : ملعقة كبيرة
- هيل مطحون : ملعقة صغيرة ( حسب الرغبة )
- بيض : حبة واحدة
- باكينج باودر : ملعقة كبيرة
- فانيلا : رشة صغيرة
طريقة التحضير:
- تخلط السوائل اولا البيض والطحينة.
- ثم نقوم بخلط المكونات الناشفة مع بعضها لو شعرتوا بأن القوام أصبح ثقيل يمكنكم زيادة فنجان من الماء.
- نبدأ بتشكيل حبات الكوكيز ثم يتم إدخالها إلى الفرن.
- تاخذ تقريبا ربع ساعة او أقل والنار تكون متوسطة يتم خبزها من الجهتين.
مقادير كوكيز الشوفان :
- شوفان مطحون : ٢ كوب
- تمر : كوب ( منزوع النوى ومنقوع بماء دافي )
- طحينة : ٢ ملعقة كبيرة
- قرفة مطحونة : ملعقة كبيرة
- هيل مطحون : ملعقة صغيرة ( حسب الرغبة )
- بيض : حبة واحدة
- باكينج باودر : ملعقة كبيرة
- فانيلا : رشة صغيرة
طريقة التحضير:
- تخلط السوائل اولا البيض والطحينة.
- ثم نقوم بخلط المكونات الناشفة مع بعضها لو شعرتوا بأن القوام أصبح ثقيل يمكنكم زيادة فنجان من الماء.
- نبدأ بتشكيل حبات الكوكيز ثم يتم إدخالها إلى الفرن.
- تاخذ تقريبا ربع ساعة او أقل والنار تكون متوسطة يتم خبزها من الجهتين.