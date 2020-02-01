بطريقة احترافية.. تعرفي علي وصفة كوكيز الشوفان و الزبيب

يعد الكوكيز هو احدي الوصفات البسيطة التي يمكن ان نقدمها في المنزل بأقل التكاليف ولذلك تعرفي علي طريقة عمل كوكيز الشوفان و الزبيب
المقادير كوكيز الشوفان و الزبيب
½ كوب زبدة طرية
½ كوب سمنة
1 كوب سكر ابيض
½ كوب سكر بني
2 بيضة
1 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا
1 ½ كوب دقيق متعدد الأغراض
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
½ ملعقة صغيرة ملح
3 كوب شوفان
1 كوب زبيب
طريقة التحضير كوكيز الشوفان و الزبيب
سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
في بولة كبيرة الحجم ضعي الزبدة و السمنة و السكر الأبيض و السكر البني.
اضيفي البيض و الفانيليا الى مزيج الزبدة و اخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي.
في بولة اخرى كبيرة الحجم ضعي الدقيق و البيكنج صودا و القرفة و القرنفل و الملح ثم ضعي مزيج الدقيق على مزيج الزبدة و اخلطي مرة اخرى.
ضعي الشوفان و الزبيب على مزيج الدقيق و الزبدة و اخلطي جيدا حتى تختلط جميع المكونات ببعضها.
قومي بعمل كرات من مزيج الشوفان و ضعيها في صينية قابلة للإستخدام في الفرن.
ضعي الصينية في الفرن لمدة من 10-12 دقيقة.
اتركي الكوكيز تبرد قليلا قبل التقديم.
قدمي كوكيز الشوفان و الزبيب كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي او القهوة.