بطريقة احترافية.. تعرفي علي وصفة كوكيز الشوفان و الزبيب

يعد الكوكيز هو احدي الوصفات البسيطة التي يمكن ان نقدمها في المنزل بأقل التكاليف ولذلك تعرفي علي طريقة عمل كوكيز الشوفان و الزبيب





المقادير كوكيز الشوفان و الزبيب





½ كوب زبدة طرية

½ كوب سمنة

1 كوب سكر ابيض

½ كوب سكر بني

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

1 ½ كوب دقيق متعدد الأغراض

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

½ ملعقة صغيرة ملح

3 كوب شوفان

1 كوب زبيب





طريقة التحضير كوكيز الشوفان و الزبيب





سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في بولة كبيرة الحجم ضعي الزبدة و السمنة و السكر الأبيض و السكر البني.

اضيفي البيض و الفانيليا الى مزيج الزبدة و اخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي.

في بولة اخرى كبيرة الحجم ضعي الدقيق و البيكنج صودا و القرفة و القرنفل و الملح ثم ضعي مزيج الدقيق على مزيج الزبدة و اخلطي مرة اخرى.

ضعي الشوفان و الزبيب على مزيج الدقيق و الزبدة و اخلطي جيدا حتى تختلط جميع المكونات ببعضها.

قومي بعمل كرات من مزيج الشوفان و ضعيها في صينية قابلة للإستخدام في الفرن.

ضعي الصينية في الفرن لمدة من 10-12 دقيقة.

اتركي الكوكيز تبرد قليلا قبل التقديم.

قدمي كوكيز الشوفان و الزبيب كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي او القهوة.