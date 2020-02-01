AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بطريقة احترافية.. تعرفي علي وصفة كوكيز الشوفان و الزبيب

السبت 01/فبراير/2020 - 03:58 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعد الكوكيز هو احدي الوصفات البسيطة التي يمكن ان نقدمها في المنزل بأقل التكاليف ولذلك تعرفي علي طريقة عمل كوكيز الشوفان و الزبيب

المقادير كوكيز الشوفان و الزبيب

½ كوب زبدة طرية
½ كوب سمنة
1 كوب سكر ابيض
½ كوب سكر بني
2 بيضة
1 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا
1 ½ كوب دقيق متعدد الأغراض
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
½ ملعقة صغيرة ملح
3 كوب شوفان
1 كوب زبيب

طريقة التحضير كوكيز الشوفان و الزبيب

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
في بولة كبيرة الحجم ضعي الزبدة و السمنة و السكر الأبيض و السكر البني.
اضيفي البيض و الفانيليا الى مزيج الزبدة و اخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي.
في بولة اخرى كبيرة الحجم ضعي الدقيق و البيكنج صودا و القرفة و القرنفل و الملح ثم ضعي مزيج الدقيق على مزيج الزبدة و اخلطي مرة اخرى.
ضعي الشوفان و الزبيب على مزيج الدقيق و الزبدة و اخلطي جيدا حتى تختلط جميع المكونات ببعضها.
قومي بعمل كرات من مزيج الشوفان و ضعيها في صينية قابلة للإستخدام في الفرن.
ضعي الصينية في الفرن لمدة من 10-12 دقيقة.
اتركي الكوكيز تبرد قليلا قبل التقديم.
قدمي كوكيز الشوفان و الزبيب كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي او القهوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حضّريه لأطفالك.. طريقة عمل كوكيز الكريسماس

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الكوكيز فى المنزل

أسرع طريقة لعمل تورتة شيكولاتة مع صوص الجاناش

ترشيحاتنا

بيزوس ربح 13 مليار دولار في ربع ساعة.. كم يربح أغنياء العالم في الدقيقة الواحدة ؟

من رانيا يوسف لـ أحلام.. أسعار صادمة لـ إطلالات النجمات في شهر يناير

قضية آداب.. القبض على السورية إنجي خوري فى بيروت بسبب فيديوهات فاضحة

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل في أحدث ظهور لهما

ياسمين صبري تفاجئ جمهورها برشاقتها بسبب هذه الرياضة

بمكياج ناعم.. ابنة أصالة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد الهبوط الأخير.. صور

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور