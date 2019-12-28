كوكيز القرفة والجنزبيل بطريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل كوكيز القرفة والجنزبيل.
وجاءت مقادير عمل كوكيز القرفة والجنزبيل:
200 جرام من كلا من (دقيق – زبدة)
100 جرام جنين قمح
ملعقة كبيرة سكر ايزو سويت
جنزبيل
قرفة
جوزة الطيب
حبهان مطحون
فلفل ابيض
رشة ملح ايزو سولت
فارمسيل الوان
لمعرفة طريقة عمل كوكيز القرفة والجنزبيل بالتفاصيل شاهد الفيديو..
وجاءت مقادير عمل كوكيز القرفة والجنزبيل:
200 جرام من كلا من (دقيق – زبدة)
100 جرام جنين قمح
ملعقة كبيرة سكر ايزو سويت
جنزبيل
قرفة
جوزة الطيب
حبهان مطحون
فلفل ابيض
رشة ملح ايزو سولت
فارمسيل الوان
لمعرفة طريقة عمل كوكيز القرفة والجنزبيل بالتفاصيل شاهد الفيديو..