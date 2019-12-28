AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كوكيز القرفة والجنزبيل بطريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:26 م
كوكيز القرفة والجنزبيل
كوكيز القرفة والجنزبيل
Advertisements
قسم التوك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل كوكيز القرفة والجنزبيل.

وجاءت مقادير عمل كوكيز القرفة والجنزبيل:

200 جرام من كلا من (دقيق – زبدة)
100 جرام جنين قمح
ملعقة كبيرة سكر ايزو سويت
جنزبيل
قرفة
جوزة الطيب
حبهان مطحون
فلفل ابيض
رشة ملح ايزو سولت
فارمسيل الوان

لمعرفة طريقة عمل كوكيز القرفة والجنزبيل بالتفاصيل شاهد الفيديو..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للريجيم..طريقة عمل براونى الموز والشوفان..فيديو

طريقة عمل فتة طاجن التورلي بدبابيس الفراخ مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل كيكة الرواني مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل طاجن الفريك بالكبدة والبشاميل .. فيديو

طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة..فيديو

كريسبي ستربس المخبوزة على طريقة توتا مراد..فيديو

ترشيحاتنا

إنقاذ سائق من الموت غرقا.. أمن الجيزة ينتشل سيارة سقطت في ترعة المريوطية.. صور

بلومبرج الأمريكية تكشف خطة تركيا للتدخل في ليبيا.. تعرف عليها

لن تصدق| هكذا كان يتواصل عسكري الدورية مع القسم في حال طلب الدعم

بعد اقتحامها للاستوديو.. رامى رضوان يوجه رسالة لـ شيرى عادل

لفظه الناس واحتواه كلب.. مسن يلفظ أنفاسه الأخيرة باحثا عن من ينجده.. صور

فوائد العدس الأسود .. يقي من السرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية

من الأجمل.. هنادي مهنا و راندا رياض بنفس الإطلالة في خطوبتيهما

طولها 15 سم.. استخراج جزرة من بطن مسن بقنا