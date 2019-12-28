كوكيز القرفة والجنزبيل بطريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل كوكيز القرفة والجنزبيل.



وجاءت مقادير عمل كوكيز القرفة والجنزبيل:



200 جرام من كلا من (دقيق – زبدة)

100 جرام جنين قمح

ملعقة كبيرة سكر ايزو سويت

جنزبيل

قرفة

جوزة الطيب

حبهان مطحون

فلفل ابيض

رشة ملح ايزو سولت

فارمسيل الوان



لمعرفة طريقة عمل كوكيز القرفة والجنزبيل بالتفاصيل شاهد الفيديو..

