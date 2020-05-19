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مرأة

لو بتركب أسانسير.. 6 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:01 م
الوقاية من كورونا
الوقاية من كورونا
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حياة عبد العزيز
الكثير منا يستخدم المصاعد الكهربائية عند الصعود أو الهبوط، ولكن أغلب المصاعد ليست مساحتها كبيرة، ويمكن أن يتواجد بها 4 أو 5 أشخاص بمسافة قريبة عن بعضهما البعض، ولكن مع تفشي فيروس كورونا في البلاد يصبح الأسانسير من الأشياء الخطيرة في الوقت الحالي حيث يمكن انتقال العدوى من خلاله.

وأشار موقع timesofindia الى أن الأشخاص الذين يركبون الأسانسير يفعلون أكثر من عادة لا إرادية أثناء رحلتهم داخل المصعد الكهربائي، فيمكن العطس أو لمس الأسطح داخله مع التحدث في الهاتف المحمول، مع لمس الأبواب والأزرار.

لذلك قدم موقع timesofindia عدة نصائح عند ركوب المصعد الكهربائي للوقاية من الفيروس التاجي كورونا .

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1- ارتداء الكمامات الطبية.
2- عدم الركوب إلا مع شخص واحد فقط.
3- عدم لمس أبواب الأسانسير إلا بالمناديل الورقية.
4- الضغط على الأزرار بالمناديل.
5- تعقيم اليد قبل وبعد استخدام أي شئ.
6- التخلص من المناديل الورقية بأسرع وقت.

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