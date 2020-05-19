في هذه الأوقات .. انتبه أنت معرض للعدوى بفيروس كورونا

مع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا، توفي عدد من المصابين، بينما تعافى معظمهم ، أو من المرجح أن يتعافوا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
هناك شيء واحد يريد الكثير منا معرفته وهو إلى متى يستطيع الأشخاص الذين لديهم الفيروس الذي يسبب COVID-19 ، نقله إلى شخص آخر.
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كم من الوقت يستغرق المرض؟
" فترة الحضانة " هي الفترة بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض، وبالنسبة لـ COVID-19 ، تتراوح فترة الحضانة من 1 إلى 14 يومًا. لكن معظم الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض COVID-19 يقومون بذلك بعد 4 إلى 6 أيام من التعرض.
إلى متى أنت معدي؟
تعني " الفترة المعدية " الوقت الذي يمكنك فيه نقل الفيروس إلى شخص آخر.
بالنسبة لـ COVID-19 ، هناك أدلة ناشئة تشير إلى أن الفترة المعدية قد تبدأ من 1 إلى 3 أيام قبل ظهور الأعراض .
يعتقد أن الفترة الأكثر عدوى هي قبل 1 إلى 3 أيام من بدء الأعراض ، وفي أول 7 أيام بعد بدء الأعراض. لكن بعض الناس قد يظلون معديين لفترة أطول.
الأعراض الشائعة للإصابة بـ COVID-19 - مثل الحمى والسعال والتعب عادة ما تستمر من 9 إلى 10 أيام ولكن هذا يمكن أن يكون أطول.
لماذا بعض الناس معدي لفترة أطول؟
عادة مع الفيروسات ، كلما زاد الحمل الفيروسي (كلما زاد انتشار الفيروس في الجسم) ، زاد خطر انتقال العدوى من خلال مسارات انتقال معروفة.
وجدت دراسة أجريت في هونغ كونغ تبحث في الحمل الفيروسي في 23 مريضا تم تشخيصهم بـ COVID-19 أن هناك حمولات فيروسية أعلى في الأسبوع الأول من المرض .
وجدت دراسة أخرى من الصين تبحث في 76 مريضًا في المستشفى أنه بحلول 10 أيام بعد ظهور الأعراض ، كانت الحالات الخفيفة قد أزالت الفيروس. أي أنه لم يتم اكتشاف أي فيروس من خلال الاختبار.
ومع ذلك ، فإن الحالات الشديدة لها أحمال فيروسية أعلى بكثير ويستمر العديد منها في اختبار إيجابي بعد مرور 10 أيام بعد بدء الأعراض.
لذا فكلما كان المرض أكثر شدة وزاد الحمل الفيروسي ، كلما استمرت في التخلص من الفيروس وأصبحت معدية.
متى لم تعد معديًا؟
إذا كان شخص ما خاليًا من الأعراض لمدة 3 أيام وكان قد ظهرت عليه أعراضه الأولى قبل أكثر من 10 أيام ، فلن يعد يعتبر معديًا.
لكننا لسنا متأكدين مما إذا كان الناس معديين عندما يتعافون ولكن لا يزال من الممكن اكتشاف الفيروس في أجسادهم.
ووجدت دراسة من هونج كونج أنه يمكن الكشف عن الفيروس لمدة 20 يومًا أو أكثر بعد ظهور الأعراض الأولية في ثلث المرضى الذين تم اختبارهم.
وجدت دراسة أخرى من الصين أن الفيروس في عينات البراز للمرضى بعد خمسة أسابيع من ظهور الأعراض لأول مرة.
لكن اكتشاف الفيروس لا يعني بالضرورة أن الشخص معدي. نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات بأحجام أكبر من العينات للوصول إلى الجزء السفلي من هذا السؤال.