في هذه الأوقات .. انتبه أنت معرض للعدوى بفيروس كورونا

مع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا ، توفي عدد من المصابين، بينما تعافى معظمهم ، أو من المرجح أن يتعافوا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



هناك شيء واحد يريد الكثير منا معرفته وهو إلى متى يستطيع الأشخاص الذين لديهم الفيروس الذي يسبب COVID-19 ، نقله إلى شخص آخر.

اقرأ ايضا.. لمواجهة فيروس كورونا..آبل تطلق تحديث iOS 13.5

كم من الوقت يستغرق المرض؟ بالنسبة لـ COVID-19 ، تتراوح فترة الحضانة من 1 إلى 14 يومًا. لكن معظم الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض COVID-19 يقومون بذلك بعد 4 إلى 6 أيام من التعرض. " فترة الحضانة " هي الفترة بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض، و

إلى متى أنت معدي؟ تعني " الفترة المعدية " الوقت الذي يمكنك فيه نقل الفيروس إلى شخص آخر.

بالنسبة لـ COVID-19 ، هناك أدلة ناشئة تشير إلى أن الفترة المعدية قد تبدأ من 1 إلى 3 أيام قبل ظهور الأعراض .

يعتقد أن الفترة الأكثر عدوى هي قبل 1 إلى 3 أيام من بدء الأعراض ، وفي أول 7 أيام بعد بدء الأعراض. لكن بعض الناس قد يظلون معديين لفترة أطول.

الأعراض الشائعة للإصابة بـ COVID-19 - مثل الحمى والسعال والتعب عادة ما تستمر من 9 إلى 10 أيام ولكن هذا يمكن أن يكون أطول.





لماذا بعض الناس معدي لفترة أطول؟ عادة مع الفيروسات ، كلما زاد الحمل الفيروسي (كلما زاد انتشار الفيروس في الجسم) ، زاد خطر انتقال العدوى من خلال مسارات انتقال معروفة.

وجدت دراسة أجريت في هونغ كونغ تبحث في الحمل الفيروسي في 23 مريضا تم تشخيصهم بـ COVID-19 أن هناك حمولات فيروسية أعلى في الأسبوع الأول من المرض .

وجدت دراسة أخرى من الصين تبحث في 76 مريضًا في المستشفى أنه بحلول 10 أيام بعد ظهور الأعراض ، كانت الحالات الخفيفة قد أزالت الفيروس. أي أنه لم يتم اكتشاف أي فيروس من خلال الاختبار.

ومع ذلك ، فإن الحالات الشديدة لها أحمال فيروسية أعلى بكثير ويستمر العديد منها في اختبار إيجابي بعد مرور 10 أيام بعد بدء الأعراض.

لذا فكلما كان المرض أكثر شدة وزاد الحمل الفيروسي ، كلما استمرت في التخلص من الفيروس وأصبحت معدية.



