AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لمواجهة فيروس كورونا..آبل تطلق تحديث iOS 13.5

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:01 ص
تحديث iOS 13.5 القادم
تحديث iOS 13.5 القادم من آبل يدعم خصائص في مواجهة فيروس كورو
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن التحديث القادم iOS 13.5  من شركة آبل، والذى من المقرر أن تطلقه آبل الأسبوع القادم لآيفون وآيباد سيحتوى على مميزات جديدة تتناسب مع فيروس كورونا. 

وبحسب موقع 9to5Mac أن تحديث iOS 13.5 سيحتوى على إشعارات للتعرض بنظام مستشعرات ليفيد في تحديد المواقع والاتصال بالمصابين بفيروس كورونا، كما سيشهد تغييرات في Face ID و FaceTime .


وقالت شركة آبل إن التحديث يقوم أيضًا بإصلاح أخطاء في بث الفيديو وكذلك تطبيق البريد الإلكترونى Edison Mail، والذى يحتوى على ثغرات كثيرة، حيث تعرض عدد كبير من المستخدمين له للاختراق. 

وسيدعم التحديث تقنية بلوتوث لدعم التطبيقات التى تقوم بالكشف عن مصابى فيروس كورونا، وتحديد مواقعهم ، والتواصل مع الجهات الصحية. 
كما سيدعم خدمات الطوارئ عن طريق مشاركة المعلومات الصحية مع الفرق الطبية عند إجراء مكالمة طوارئ، وستكون خاصية دعم خدمات الطوارئ في الولايات المتحدة فقط. 

وسيصلح التحديث مشكلة بث الفيديو حيث كان قد اشتكى عدد كبير من المستخدمين بظهور شاشة سوداء عند القيام ببث فيديو، كما كانوا يعانون من مشكلات تحميل الفيديو لفترة طويلة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تسريبات تحديث iOS 14 لشاشات آيفون وآيباد

آبل تطلق تحديثاً مهماً لأصحاب هذه الإصدارات من آيفون وآيباد

لن تعمل ميزة Face ID على آيفون أثناء ارتداء الكمامة.. وهذه طريقة حلها

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تطلق أغلى كمبيوتر في العالم.. حيلة ذكية لتسجيل مكالمات واتسآب

أخبار العلوم والتكنولوجيا| تسريب مواصفات هاتف إل جي LG Velvet .. احذف هذه الرسالة إذا تلقيتها فورًا

أبل تحل مشكلة Face ID أثناء ارتداء الكمامة.. التحديث القادم

ترشيحاتنا

وفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل

طز في الناس.. الجمهور يهاجم رضوى الشربيني بسبب تغريدة

تركى آل الشيخ لـ عمرو دياب: ما تدينا أرنب نجيب بيه 4 بيوت.. والأخير يرد

أدعية ليلة القدر.. تغفر كل ذنوبك وتجعل الملائكة تسلم عليك

صابرين: ما قلعتش الحجاب علشان التمثيل.. وأول فيلم بشعري هيكون مع هنيدي

بالشراشيب والأحمر النارى.. أروى تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيات 500 Dolce Vita تصل إلى السوق السعودية

بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور

بملابس كاجوال.. زوجة محمد دياب تخطف الأنظار على إنستجرام