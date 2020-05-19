لمواجهة فيروس كورونا..آبل تطلق تحديث iOS 13.5

كشفت تسريبات جديدة أن التحديث القادم iOS 13.5 من شركة آبل ، والذى من المقرر أن تطلقه آبل الأسبوع القادم لآيفون وآيباد سيحتوى على مميزات جديدة تتناسب مع فيروس كورونا.





وبحسب موقع 9to5Mac أن تحديث iOS 13.5 سيحتوى على إشعارات للتعرض بنظام مستشعرات ليفيد في تحديد المواقع والاتصال بالمصابين بفيروس كورونا، كما سيشهد تغييرات في Face ID و FaceTime









وقالت شركة آبل إن التحديث يقوم أيضًا بإصلاح أخطاء في بث الفيديو وكذلك تطبيق البريد الإلكترونى Edison Mail ، والذى يحتوى على ثغرات كثيرة، حيث تعرض عدد كبير من المستخدمين له للاختراق.





وسيدعم التحديث تقنية بلوتوث لدعم التطبيقات التى تقوم بالكشف عن مصابى فيروس كورونا ، وتحديد مواقعهم ، والتواصل مع الجهات الصحية.

كما سيدعم خدمات الطوارئ عن طريق مشاركة المعلومات الصحية مع الفرق الطبية عند إجراء مكالمة طوارئ، وستكون خاصية دعم خدمات الطوارئ في الولايات المتحدة فقط.





وسيصلح التحديث مشكلة بث الفيديو حيث كان قد اشتكى عدد كبير من المستخدمين بظهور شاشة سوداء عند القيام ببث فيديو، كما كانوا يعانون من مشكلات تحميل الفيديو لفترة طويلة.



