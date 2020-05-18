اختراق 6500 مستخدم لتطبيق Edison Mail iOS وإرسال إيميلاتهم لآخرين

فوجئ عدد كبير من مستخدمى تطبيق Edison Mail iOS لرسائل البريد الإلكترونى لأجهزة iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وغيرها، أن حسابات البريد الإلكترونى الخاصة بهم تم اختراقها وأن الحسابات التى يقومون بالدخول عليها مملوكة لأشخاص آخرين.

وبحسب موقع Slash Gear فإن مطوروا التطبيق يصرون على إرجاع هذ المشكلة إلى مجرد ثغرة بسبب التحديث الأخير الذى حصل عليه فإن مطوروا التطبيق يصرون على إرجاع هذ المشكلة إلى مجرد ثغرة بسبب التحديث الأخير الذى حصل عليه التطبيق منذ فترة، وأن المشكلة ليست عملية اختراق.





إقرأ أيضا : 4000 تطبيق آندرويد يسرب الملايين من كلمات السر وأرقام الهواتف ورسائل المحادثة





وفقا للموقع فإن حسابات البريد الإلكترونى والإيميلات الموجودة عليه يمكن الدخول عليها في أى لحظة حتى بدون تسجيل كلمة سر وعنوان البريد الإلكترونى، كما يمكن إرسال هذه الإيميلات لآخرين، وهو ما يعد أمرا خطيرا.





ووصل عدد المستخدمين الذين تم اختراقهم وكشف رسائلهم وكلمات السر الخاصة بهم إلى أكثر 6500 مستخدم، ولم يستطع هؤلاء المستخدمين استرجاع حسابات البريد الخاصة بهم مرة أخرى.





وكان تقرير من المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات، في ألمانيا، قد حذر من تطبيق Edison Mail iOS بأنه يعرض الهواتف للاختراق في أى وقت بسبب ثغرات موجودة في التطبيق.





ودعا رئيس المكتب الفيدرالي إلى إزالة التطبيق بسبب احتوائه على ثغرات أمنية خطيرة تسمح للهاكرز أو المقرصنين الإلكترونيين بالتلاعب بشكل كبير لعمليات الاتصال التى تتم بين الأجهزة عن طريق الإيميل ، وهذا يعرض عدد هائل من هذه الأجهزة لجميع أنواع الهجمات.



