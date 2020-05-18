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تكنولوجيا

اختراق 6500 مستخدم لتطبيق Edison Mail iOS وإرسال إيميلاتهم لآخرين

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:42 ص
اختراق 6500 مستخدم
اختراق 6500 مستخدم لتطبيق Edison Mail iOS
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ندى على
فوجئ عدد كبير من مستخدمى تطبيق  Edison Mail iOS لرسائل البريد الإلكترونى لأجهزة iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وغيرها، أن حسابات البريد الإلكترونى الخاصة بهم تم اختراقها وأن الحسابات التى يقومون بالدخول عليها مملوكة لأشخاص آخرين.
 
وبحسب موقع Slash Gear فإن مطوروا التطبيق يصرون على إرجاع هذ المشكلة إلى  مجرد ثغرة بسبب التحديث الأخير الذى حصل عليه التطبيق منذ فترة، وأن المشكلة ليست عملية اختراق. 


وفقا للموقع فإن حسابات البريد الإلكترونى والإيميلات الموجودة عليه يمكن الدخول عليها في أى لحظة حتى بدون تسجيل كلمة سر وعنوان البريد الإلكترونى، كما يمكن إرسال هذه الإيميلات لآخرين، وهو ما يعد أمرا خطيرا.  

ووصل عدد المستخدمين الذين تم اختراقهم وكشف رسائلهم وكلمات السر الخاصة بهم إلى أكثر 6500 مستخدم، ولم يستطع هؤلاء المستخدمين استرجاع حسابات البريد الخاصة بهم مرة أخرى. 

وكان تقرير من المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات، في ألمانيا، قد حذر من تطبيق Edison Mail iOS بأنه يعرض الهواتف للاختراق في أى وقت بسبب ثغرات موجودة في التطبيق. 

ودعا رئيس المكتب الفيدرالي إلى إزالة التطبيق بسبب احتوائه على ثغرات أمنية خطيرة تسمح للهاكرز أو المقرصنين الإلكترونيين بالتلاعب بشكل كبير لعمليات الاتصال التى تتم بين الأجهزة عن طريق الإيميل ، وهذا يعرض عدد هائل من هذه الأجهزة لجميع أنواع الهجمات.

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