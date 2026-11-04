زعيم الأغلبية الجمهورية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات إلغاء إنجازاتنا

أكد زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون أن حزبه لن يقف مكتوفي الأيدي أمام محاولة الجناح المتطرف في الحزب الديمقراطي إلغاء إنجازاتهم.

ونجح الديمقراطيون في تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ بالفوز في 52 مقعدا من أصل 100، بعد فوزهم في ولايات آيوا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وتكساس، فيما حقق الجمهوريون 39 مقعدا حتى الأن.

كما حقق الديموقراطيون الأغلبية بشكل كاسح في مجلس النواب، حيث حصلوا-حتى الأن- على 173 صوتا في مقابل 105 أصوات للجمهوريين، من أصل 435 مقعدا.

وبتلك النتيجة يخسر الرئيس الجمهوري دونالد ترامب معركة الكونجرس بفارق كبير، في تراجع ملحوظ لشعبيته بسبب الحرب الإيرانية وأسعار الوقود، في انتخابات وصفت بأنها استفتاء على الرئيس، وقد رد الناخبون بتسليم مجلسي الكونجرس للديمقراطيين.