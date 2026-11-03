علاقات ممتدة.. انتقاد برلماني لتهميش اللغة الفرنسية بالمدارس

أبدت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، تحفظها على بعض سياسات وزارة التربية والتعليم تجاه تدريس اللغة الفرنسية، متسائلة عن كيفية تقديم منحة بقيمة مليوني يورو لدعم تعليم اللغة الفرنسية، في الوقت الذي جرى فيه استبعاد المادة من المجموع بالنسبة للطلاب.

وأكدت الغول أن العلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا تستوجب الاهتمام بتدريس اللغة الفرنسية وتعزيز مكانتها داخل المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الاتفاقية نفسها تؤكد أهمية تعلم اللغات الأجنبية ودورها في تنمية القدرات الذهنية وزيادة التركيز وتحسين المهارات.

التنسيق بين الجهات الحكومية وتوجهات الدولة

وقالت إن هناك تناقض بين تقديم الدعم المالي لتطوير تدريس اللغة الفرنسية واتخاذ سياسات تعليمية من شأنها تهميش المادة، مطالبة بتوضيح أوجه إنفاق المنحة والمجالات التي سيتم توجيه التمويل إليها لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية.

وشددت على ضرورة مراجعة وزارة التربية والتعليم سياساتها المتعلقة باللغة الفرنسية، وتحقيق التنسيق بين الجهات الحكومية وتوجهات الدولة وعلاقاتها الدولية.