لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: استثنينا 4 دول هي الهند والصين والعراق وقطر من قيود الملاحة في مضيق هرمز

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حيات مقدم، إنه تم إعفاء الهند والصين و العراق وقطر من قيود المرور عبر مضيق هرمز.

عبور السفن من مضيق هرمز

وحسب وسائل إعلام إيرانية، قال مقدم: جاء إعفاء الهند لتسهيل استيراد الأدوية، وإعفاء الصين بهدف الحصول على دعمها السياسي، ولا نفرض رسومًا على قطر مقابل العبور.



وفي سياق منفصل، أفادت منظمة العمليات البحرية البريطانية، أن الحكومة الهندية أعلنت استهداف سفينة هندية بالقرب من ميناء ليما في المياه العمانية.



وأعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، يوم أمس، أنها أحرقت أو أغرقت 11 ناقلة نفط خلال 9 أيام فقط.



كما اشتعلت النيران يوم أمس في ثلاث ناقلات نفط أثناء عبورها المضيق بشكل غير قانوني.



ووفقًا للحكومة الهندية، وقع الهجوم في تمام الساعة 2:35 من بعد ظهر أمس، وقامت البحرية العمانية بإنقاذ جميع أفراد الطاقم.