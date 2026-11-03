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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لجنة برلمانية من الصحة ومحافظة الجيزة لدراسة إنشاء مستشفى متعدد التخصصات بإمبابة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب نافع عبدالهادي، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب أحمد العجوز، بشأن إنشاء مستشفى متعدد التخصصات على قطعة أرض فضاء داخل مجمع الحميات الطبي بإمبابة بمحافظة الجيزة، لتوفير خدمات صحية متكاملة لنحو 5 ملايين مواطن من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

ويستهدف المقترح تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة، وتقليل قوائم الانتظار، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية والعلاجية، خاصة للفئات محدودة الدخل التي تواجه صعوبة في تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة.

5 ملايين مواطن بحاجة إلى توسع في الخدمات الصحية

وقال النائب أحمد العجوز إن الكثافة السكانية في حي إمبابة والمناطق المجاورة، التي يصل عدد سكانها إلى نحو 5 ملايين نسمة، تفرض ضرورة إنشاء مؤسسات صحية جديدة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف التكدس بالمستشفيات الحالية.

وأشار إلى أن توفير مستشفى متعدد التخصصات يمثل خطوة مهمة لضمان حصول المواطنين على الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن الحق في الصحة من الحقوق الأصيلة التي كفلها الدستور المصري، ونصت عليه المادة 18، التي تلزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ورفع كفاءتها وتحقيق الانتشار الجغرافي العادل لها.

أرض مخصصة لمستشفى الأسنان.. والتنفيذ متوقف

وأوضح مقدم الاقتراح أن مجمع الحميات الطبي الواقع على كورنيش النيل بإمبابة يضم عددًا من المستشفيات والمعاهد المتخصصة، كما توجد به قطعة أرض خصصتها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لإنشاء مستشفى متخصص في طب الأسنان.

وأضاف أن أعمال التنفيذ بدأت بالفعل في الموقع، لكنها توقفت رغم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مطالبًا بسرعة استكمال المشروع مع تغيير طبيعة الخدمات المقدمة ليصبح مستشفى متعدد التخصصات يستجيب للاحتياجات الصحية لأهالي المنطقة.

النساء والعظام والمخ والأعصاب ضمن التخصصات المقترحة

وتضمن الاقتراح أن يضم المستشفى تخصصات النساء والتوليد، والعظام، والأسنان، والمخ والأعصاب، والعناية المركزة، إلى جانب التخصصات الطبية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين وتوفر رعاية علاجية متكاملة.

كما اقترح إنشاء مدرسة للتمريض تابعة للمستشفى، لإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تسهم في تلبية احتياجات الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة.

لجنة حكومية لدراسة التنفيذ وإعادة عرض الاقتراح

وجاءت المناقشات بحضور الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، والدكتور أسامة الشقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة.

وفي ختام الاجتماع، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى تشكيل لجنة تضم مسؤولي وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة، إلى جانب النائب مقدم الاقتراح، لدراسة المشروع وبحث آليات تنفيذه، على أن يُعاد عرضه على اللجنة مرة أخرى لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

بمجلس النواب لجنة الاقتراحات والشكاوى المستشفيات

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