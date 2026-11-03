تكريم الشهداء و4 اتفاقيات دولية.. تفاصيل جلستي مجلس النواب بحضور وزير شئون المجالس النيابية

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أعمال الجلستين العامتين لمجلس النواب، اللتين عُقدتا يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وشهدتا الموافقة النهائية على تعديل تشريعي، إلى جانب إقرار 4 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية.

موافقة نهائية على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء

وشهدت جلسة الاثنين موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وجاءت الموافقة وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

4 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية

وفي جلسة الثلاثاء، وافق المجلس على 4 قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات ومشروعات تعاون وتمويل دولي، في مقدمتها اتفاقيتا القرض والمنحة المرتبطتان بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

كما وافق المجلس على اتفاق القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

دعم تدريس اللغة الفرنسية وتحلية المياه بالطاقة المتجددة

وشملت الموافقات اتفاقية الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال منحة مقدمة من الوكالة.

كما وافق المجلس على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والمقدمتين من مرفق المياه الإفريقي وصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.