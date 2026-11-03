قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف على خطوبة فتاة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة شقيقيه في بورسعيد
إيران تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع أي هجوم نووي محتمل
تفشي خطير للمرض.. نيويورك تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة منذ 30 عاما
روسيا تعلن إسقاط وتدمير 16 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو
النار وصلت السماء.. تفاصيل حريق هائل التهم قاعة أفراح في أوسيم
مصطفى يونس: الأهلي محتاج أبناء النادي مش اللي بيلعبوا للملايين
وول ستريت جورنال: القوات الأمريكية تقصف جزيرة قشم الإيرانية الليلة
ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة
موافقة أمريكية لإنتاج دواء جنيس للوقاية من فيروس الإيدز.. سعره وموعد طرحه
بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي
20 ألف صوت.. المحكمة العليا ترفض طلبا لترامب بشأن الانتخابات في كاليفورنيا
إجلاء آلاف السكان في فلوريدا بعد فيضانات مفاجئة وتحذيرات من أمطار قياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في خطوة تستهدف تعزيز أوجه الرعاية والحماية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وتيسير حصولهم على حقوقهم والمزايا المقررة قانونًا.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمستحقين، ومعالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، بما يضمن إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي قد تحول دون حصول المستحقين على الخدمات والرعاية اللازمة.

أهداف تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

تستهدف التعديلات المقترحة تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:

  • تخفيف الأعباء المالية من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية المقدمة للمستحقين.
  • تيسير الحصول على الحقوق و  إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي قد تواجه أسر الشهداء والمصابين عند الاستفادة من المزايا والخدمات المقررة لهم.
  • تنظيم التعويض عن حالات العجز بما يحقق العدالة ويضمن حصول المستحقين على حقوقهم.
  • تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
  • دعم الرعاية التعليمية وضمان استفادتهم من المزايا المقررة.
  • ترسيخ الالتزام الدستوري من خلال تفعيل التزام الدولة بتكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسر المفقودين، وفقًا للمادة 16 من الدستور المصري.

وأكدت اللجنة المشتركة موافقتها على مشروع القانون، باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وتأكيد تقدير الدولة لتضحياتهم في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره.

مجلس النواب أسر الشهداء مصابي العمليات الحربية قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاز مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

سعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث لعيار 21 والجنيه الذهب والأونصة

نتنياهو

بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا

رمضان صبحى

موقف مدرب بيراميدز من أزمة رمضان صبحي

تحطم طائرة

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة

خلف الحبتور

خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة

ترشيحاتنا

مصرع شاب واصابة شقيقه فى بورسعيد

جهود مكثفة لأمن بورسعيد لضبط متهم أنهى حياة شاب وأصاب شقيقه

الفريق الطبي

لديها قصور كلوي.. استخدام تقنية IVUS لتركيب دعامات الشرايين التاجية لمسنة في بورسعيد

ارشيفيه

العثور على دانة مدفع فارغة باحدى العزب بالدقهلية

بالصور

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كورولا 2027

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

بعد طرح جيتور T2 i-DM.. سعر ومواصفات 5 سيارات صينية بتصميم صندوقي في مصر

5 سيارات صينية
5 سيارات صينية
5 سيارات صينية

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد