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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يرتفع مع تراجع أسعار النفط وترقب الانتخابات الأمريكية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت مكاسب تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع أسعار النفط بأكثر من 7%، ما أسهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم، وسط ترقب المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3960.80 دولار للأوقية، بحلول الساعة 00:32 بتوقيت جرينتش، مواصلًا تعافيه من أدنى مستوى له في عام، والذي سجله يوم الجمعة، فيما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 

تسليم ديسمبر عند 3970.80 دولار للأوقية.

وجاء صعود المعدن النفيس بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 7% خلال تعاملات الاثنين، بعدما أعلنت طهران استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، وذلك عقب انتهاء محادثات إيرانية مع وسطاء قطريين استمرت عدة أيام، وأسفرت عن تقديم مقترحات معدلة دون إحراز تقدم ملموس.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات انتعاش نشاط الصناعات التحويلية خلال أكتوبر، مدفوعًا بقوة الطلب المحلي، بينما تترقب الأسواق نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بحثًا عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة المالية ومستوى ثقة المستثمرين.

وتظل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية من العوامل المؤثرة في تحركات الذهب، إذ تشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن المتعاملين يرجحون حاليًا بنسبة 73% رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما قد يحد من جاذبيته الاستثمارية مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

وعلى صعيد البنوك المركزية العالمية، تتجه الأنظار إلى بنك إنجلترا، إذ توقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم رفع أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل إلى 4%، مقابل 3.75% حاليًا، في إطار مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي اليابان، قال بنك اليابان إن البلاد أحرزت تقدمًا تدريجيًا نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، ما يعزز التوقعات بإمكانية مواصلة تشديد السياسة النقدية.

كما حذر بيتر كازيمير، رئيس البنك المركزي السلوفاكي، من أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا لمنع ترسخ التضخم المرتفع، مشيرًا إلى احتمال أن تكون الأسواق تقلل من تقدير حجم التشديد النقدي اللازم لاحتواء ضغوط الأسعار.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 50.79 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1451.48 دولار، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.2% ليسجل 970.50 دولار للأوقية.

ارتفاع سعر الذهب أسعار النفط العقود الآجلة الأمريكية للذهب انتخابات التجديد النصفي الكونجرس الأمريكي

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