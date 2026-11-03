قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم .. استناف محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها
بسبب سوسة الطماطم.. هل ترتفع أسعارها الفترة المقبلة؟
باجاني تطلق هوايرا 70 Anima.. نسخة استثنائية بغبار الألماس
الأوقاف تنفذ 36 قافلة دعوية و104 آلاف لقاء للأطفال خلال أكتوبر 2026
أسوشيتد برس: نتنياهو يضغط على ترامب لشن ضربات جديدة ضد إيران
أكسيوس: المخابرات الأمريكية تنصح ترامب بالإبقاء على سياسة لا حرب ولا اتفاق مع إيران
تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء
لو عطلت في أي وقت.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
مصطفى يونس لـ صدى البلد: عموتة المفروض يشكر مصطفى شوبير ويديله مرتبه
مصطفى يونس: سيبك من اللجان.. أنا ابن شرعي للنادي الأهلي
تحركات رموز الزمالك لإسقاط شركة الكرة.. اجتماع مرتقب في فيلا فاروق جعفر
ترامب: قد نضطر إلى استهداف «جبل الفأس» في إيران.. ويمكننا تدميره خلال دقائق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنفذ 36 قافلة دعوية و104 آلاف لقاء للأطفال خلال أكتوبر 2026

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف عن حصاد جهود الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة خلال شهر أكتوبر 2026، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والتي تضمنت تنفيذ آلاف الأنشطة الدعوية والعلمية والتوعوية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز الفكر الوسطي المستنير، والتواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن جهود الإدارة شملت تنفيذ 36 قافلة دعوية، من بينها 13 قافلة مشتركة مع الأزهر الشريف، و8 قوافل بالمناطق الحدودية في مديريات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، إلى جانب 15 قافلة بالمناطق المستهدفة في مديريات القاهرة وبورسعيد والسويس والجيزة.

وفي إطار الأنشطة الثقافية والعلمية، نظمت الوزارة 168 أسبوعًا ثقافيًا بالمساجد الكبرى في القاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية، كما نفذت 5480 ندوة علمية ومجلس فقه، بواقع 2480 ندوة علمية و3000 مجلس فقه، فضلًا عن عقد 1532 مجلسًا علميًا بالمديريات الإقليمية.

وشهد برنامج «المنبر الثابت»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف، إقامة 8000 درس بالمساجد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، فيما بلغ عدد الدروس المنهجية المقدمة للأئمة والواعظات 13 ألف درس، في إطار جهود الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي وتعزيز البناء المعرفي للعاملين في الحقل الدعوي.

وعلى صعيد الاهتمام بالنشء والأطفال، نفذت وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل في 20880 مسجدًا على مستوى الجمهورية، من خلال 104350 لقاءً خلال الشهر، إلى جانب تنظيم لقاءات الجمعة للطفل في 27 مسجدًا.

وفي مجال التعاون الإعلامي والثقافي، نظمت الوزارة 12 ندوة مشتركة، تضمنت 4 ندوات ضمن برنامج «عقيدتي» بالتعاون مع صحيفة عقيدتي، و8 ندوات للرأي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، أذيعت عبر قناة النيل الثقافية.

تنفيذ 16900 قراءة للبردة الشريفة

وامتدت الأنشطة إلى المبادرات المجتمعية والتوعوية، حيث شهد أكتوبر تنفيذ 16900 قراءة للبردة الشريفة، و54 ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية، إلى جانب 3700 ندوة للصحة الإنجابية، و300 ندوة بالتعاون مع قصور الثقافة، و4000 ندوة ضمن قوافل الشباب والرياضة، و50 قافلة للرحمة والمواساة، و2000 ندوة تعليمية.

كما نظمت الوزارة 25 ندوة ضمن لقاء «كن مبدعًا» بقطاعات العمل المختلفة، ومنها الشركات والمصانع، فضلًا عن تنفيذ 34768 ندوة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بهدف تعزيز الوعي الوطني وربط الأجيال بتاريخ الوطن وتضحيات أبنائه، مع استمرار أنشطة المساجد المحورية في 47400 مسجد على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بتأهيل واعتماد الخطباء والواعظات، اعتمدت وزارة الأوقاف 270 خطيب مكافأة وواعظتين، دعمًا للجهود الدعوية وتوسيعًا لقاعدة المشاركين في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة تعكس تنوع جهود الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة واتساع نطاقها، وحرصها على تقديم خطاب ديني رشيد، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وترسيخ القيم الدينية والوطنية والمجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وزارة الأوقاف أسامة الأزهري قوافل الأوقاف الدعوية حصاد الأوقاف أكتوبر 2026 البرنامج التثقيفي للطفل المنبر الثابت أنشطة وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاز مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

صلاة الفجر

ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة

أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2026

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر وسعر أنبوبة البوتاجاز 2026

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر وسعر أنبوبة البوتاجاز الآن

أول إجازة رسمية في مصر 2027

أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة

الزمالك

يا دجلة الخطوبة عقبالنا.. عمرو الدردير يسخر من خسارة الزمالك

أحمد موسى

أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر

ترشيحاتنا

نادي مسار

مسار يتصدر دوري المحترفين بأقوى هجوم.. وفاركو يطارده وكهرباء الإسماعيلية ومالية كفر الزيات في الصورة

فعاليات ثقافية وفنية

من ذاكرة طه حسين إلى سحر الخط العربي ومواهب المسرح.. «قصور الثقافة» تنشر الوعي وتحتفي بالتراث في المحافظات

حكاية مريض أبهر الشرقية

حكاية مريض أبهر الشرقية.. يختم القرآن كل 3 أيام خلال جلسات الغسيل الكلوي

بالصور

الأكثر انتشارا.. أسعار كيا شوما موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كورولا 2027

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد