الأوقاف تنفذ 36 قافلة دعوية و104 آلاف لقاء للأطفال خلال أكتوبر 2026

كشفت وزارة الأوقاف عن حصاد جهود الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة خلال شهر أكتوبر 2026، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والتي تضمنت تنفيذ آلاف الأنشطة الدعوية والعلمية والتوعوية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز الفكر الوسطي المستنير، والتواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن جهود الإدارة شملت تنفيذ 36 قافلة دعوية، من بينها 13 قافلة مشتركة مع الأزهر الشريف، و8 قوافل بالمناطق الحدودية في مديريات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، إلى جانب 15 قافلة بالمناطق المستهدفة في مديريات القاهرة وبورسعيد والسويس والجيزة.

وفي إطار الأنشطة الثقافية والعلمية، نظمت الوزارة 168 أسبوعًا ثقافيًا بالمساجد الكبرى في القاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية، كما نفذت 5480 ندوة علمية ومجلس فقه، بواقع 2480 ندوة علمية و3000 مجلس فقه، فضلًا عن عقد 1532 مجلسًا علميًا بالمديريات الإقليمية.

وشهد برنامج «المنبر الثابت»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف، إقامة 8000 درس بالمساجد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، فيما بلغ عدد الدروس المنهجية المقدمة للأئمة والواعظات 13 ألف درس، في إطار جهود الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي وتعزيز البناء المعرفي للعاملين في الحقل الدعوي.

وعلى صعيد الاهتمام بالنشء والأطفال، نفذت وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل في 20880 مسجدًا على مستوى الجمهورية، من خلال 104350 لقاءً خلال الشهر، إلى جانب تنظيم لقاءات الجمعة للطفل في 27 مسجدًا.

وفي مجال التعاون الإعلامي والثقافي، نظمت الوزارة 12 ندوة مشتركة، تضمنت 4 ندوات ضمن برنامج «عقيدتي» بالتعاون مع صحيفة عقيدتي، و8 ندوات للرأي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، أذيعت عبر قناة النيل الثقافية.

تنفيذ 16900 قراءة للبردة الشريفة

وامتدت الأنشطة إلى المبادرات المجتمعية والتوعوية، حيث شهد أكتوبر تنفيذ 16900 قراءة للبردة الشريفة، و54 ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية، إلى جانب 3700 ندوة للصحة الإنجابية، و300 ندوة بالتعاون مع قصور الثقافة، و4000 ندوة ضمن قوافل الشباب والرياضة، و50 قافلة للرحمة والمواساة، و2000 ندوة تعليمية.

كما نظمت الوزارة 25 ندوة ضمن لقاء «كن مبدعًا» بقطاعات العمل المختلفة، ومنها الشركات والمصانع، فضلًا عن تنفيذ 34768 ندوة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بهدف تعزيز الوعي الوطني وربط الأجيال بتاريخ الوطن وتضحيات أبنائه، مع استمرار أنشطة المساجد المحورية في 47400 مسجد على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بتأهيل واعتماد الخطباء والواعظات، اعتمدت وزارة الأوقاف 270 خطيب مكافأة وواعظتين، دعمًا للجهود الدعوية وتوسيعًا لقاعدة المشاركين في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة تعكس تنوع جهود الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة واتساع نطاقها، وحرصها على تقديم خطاب ديني رشيد، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وترسيخ القيم الدينية والوطنية والمجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية.