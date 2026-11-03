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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

باجاني تطلق هوايرا 70 Anima.. نسخة استثنائية بغبار الألماس

باجاني Huayra 70 Anima
باجاني Huayra 70 Anima
صبري طلبه

كشفت باجاني الإيطالية عن سيارتها الجديدة Huayra 70 Anima، خلال مشاركتها في معرض وين كونكورس بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، لتضيف بذلك فصلًا أخيرًا إلى سلسلة الإصدارات الخاصة التي أعدتها احتفالًا بمرور 70 عامًا على ميلاد مؤسس الشركة هوراسيو باجاني. 

وتأتي هذه السيارة باعتبارها النسخة الثالثة والأخيرة ضمن هذه المجموعة، بعد طرازي Trionfo وDerecho، اللذين ظهرا خلال الفترة الماضية بتكوينات تصميمية مختلفة.

باجاني Huayra 70 Anima

ويحمل اسم Anima معنى الروح باللغة الإيطالية، وهو اختيار يرتبط بفلسفة المشروع الذي تولت تنفيذه وحدة Grandi Complicazioni المتخصصة في تطوير السيارات.

غبار الألماس يميز الطلاء الخارجي للنسخة الجديدة

يأتي الطلاء ضمن أبرز العناصر التي تميز باجاني Huayra 70 Anima، إذ استخدمت باجاني تركيبة معدنية خاصة ممزوجة بغبار الألماس، مع درجات من الأزرق الداكن والأسطح المصنوعة من ألياف الكربون المكشوفة. 

باجاني Huayra 70 Anima

ولا يقتصر الاختلاف على لون الهيكل، حيث أضافت الشركة شريطًا زخرفيًا مصنوعًا من رقائق البلاتين، جرى تنفيذه يدويًا ليمنح التصميم تفاصيل خاصة تتماشى مع طبيعة هذه النسخة المحدودة.

وتظهر ألياف الكربون بوضوح في أجزاء متعددة من الهيكل، مع دمجها باللون الأزرق المعدني، بينما تتوزع اللمسات البلاتينية على السطح الخارجي في معالجة تصميمية تجمع بين المواد خفيفة الوزن والتفاصيل المصممة بعناية.

باجاني Huayra 70 Anima

مقصورة السيارة هوايرا 70 Anima 

انتقلت الهوية التصميمية الخاصة بالسيارة إلى المقصورة الداخلية، التي تعتمد على تنجيد باللون الأبيض تتخلله لمسات زرقاء، مع استخدام أجزاء معدنية مشغولة بدقة تظهر في لوحة القيادة وعجلة القيادة والكونسول الأوسط.

باجاني Huayra 70 Anima

وتضم المقصورة كذلك مفاتيح وأدوات تحكم بتصميمات ميكانيكية واضحة، بما يتماشى مع النهج الذي تتبعه باجاني في إبراز التفاصيل الهندسية داخل سياراتها، ولكن العنصر الأبرز داخل السيارة يتمثل في ناقل الحركة اليدوي المكون من 7 سرعات.

باجاني Huayra 70 Anima

محرك V12 مزدوج التيربو

تعتمد Huayra 70 Anima على محرك V12 سعة 6.0 لتر مزدوج الشحن التوربيني، من تطوير مرسيدس AMG، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل الحركة اليدوي، ورغم الكشف عن طبيعة المحرك وتكوينه، لم تكشف باجاني حتى الآن الأرقام الرسمية الخاصة بقوة المحرك أو عزم الدوران في هذه النسخة تحديدًا.

باجاني Huayra 70 Anima السيارة هوايرا 70 Anima

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