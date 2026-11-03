اليوم .. استناف محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها

تنظر الدائرة الأولى مستأنف بمحكمة جنايات بنها اليوم محاكمة المتهمين في قضية اجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية والمعروفة إعلاميًا ببدلة الرقص، بقرية ميت عاصم ببنها فى محافظة القليوبية، واقتياده عنوة وإجباره مرتديا الملابس النسائية وتصويره ونشر مقاطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وشهدت الجلسة الماضية تأجيل المحاكمة لجلسة 3 نوفمبر لحضور جميع المتهمين.



وكانت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات بنها قد أصدرت حكمها اول درجة في القضية، بمعاقبة المتهم "عبدالرحمن ا" بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة، ومعاقبة المتهمان " محمود م ت" و" أحمد م ت" بالسجن المشدد 3 سنوات مع مراقبة الشرطة لمدة مساوية، بينما قضت المحكمة بسجن الطفل "محمد ا " 3 سنوات ومعاقبة المتهمتين " رشا م ت " و"جميلة إ " بالحبس 3 أشهر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصروفات.

وتضمن امر إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات ان المتهمين قاموا في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، باقتحام منزل المجني عليه “إسلام محمد ” بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، فى محافظة القليوبية واقتياده عنوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء قبل احتجازه والتعدي عليه بالضرب.

وأجبر المتهمون المجني عليه على ارتداء ملابس نسائية والتجول بها في واقعة أثارت استياء واسعًا بين الأهالي كما تم تصويره ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتنمر على المجني عليه والتشهير به، والتعدي على حرمة حياته الخاصة، واستخدام أسلحة بيضاء وأدوات في التعدي عليه، مما تسبب في إصاباته التي تطلبت علاجًا طبيًا وفق التقارير.

كما استمعت المحكمة خلال تداول القضية إلى أقوال الشهود والتقارير الطبية والفنية، قبل أن تصدر حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بعقوبات متفاوتة وفقًا لدور كل منهم في الواقعة.