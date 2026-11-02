محافظ القليوبية يوجه بطرح الدور الثالث بموقف بنها العمومي وأرض مجاورة للاستثمار

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة أفضل سبل الاستغلال الاستثماري للدور الثالث بموقف بنها العمومي، وأرض فضاء مجاورة للموقف بمساحة 6203 أمتار مربعة، وتحديد الاستخدامات المناسبة لكل منهما، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحهما للاستغلال الاستثماري، بما يحقق الاستفادة القصوى من أصول المحافظة ويعزز مواردها الذاتية.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ بموقف بنها العمومي، لمتابعة الأوضاع بالموقف والوقوف على الإمكانات المتاحة به، وبحث الفرص الممكنة للاستفادة من المساحات غير المستغلة، في إطار توجه المحافظة نحو حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوظيفها بصورة تحقق عائدًا اقتصاديًا وتدعم خطط التنمية.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بضرورة إجراء دراسة متكاملة للموقعين، تتضمن بحث البدائل المتاحة للاستغلال، وتحديد الأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعة كل موقع وموقعه الجغرافي، ومدى إمكانية الاستفادة منهما في مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، مع مراعاة الاشتراطات التخطيطية والفنية والقواعد المنظمة، بما يضمن الوصول إلى أفضل تصور للاستغلال قبل البدء في إجراءات الطرح.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل على حصر الأصول والمواقع غير المستغلة، ودراسة الفرص المتاحة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحويلها إلى فرص استثمارية فعالة، وزيادة الموارد الذاتية، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

وأشار المحافظ إلى أهمية إعداد دراسات واضحة لكل موقع قبل طرحه للاستغلال الاستثماري، لضمان اختيار الاستخدام الأنسب الذي يحقق أعلى استفادة ممكنة، ويتوافق مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها، مؤكدًا أن الهدف هو إدارة أصول المحافظة بكفاءة وتحقيق عائد اقتصادي مستدام يدعم جهود التنمية المحلية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورضا عويس، مدير إدارة المواقف.