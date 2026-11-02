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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة القليوبية توفر العلاج على نفقة الدولة لمرضى الصدرية

توفير العلاج
توفير العلاج
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية عن توفير خدمات العلاج على نفقة الدولة بمستوصف صدر بنها، لعدد من مرضى الأمراض الصدرية والمزمنة، مع توفير الأدوية المتخصصة والفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة لمتابعة الحالات.


وأوضحت المديرية أن الخدمات تشمل مرضى الانتفاخ الرئوي (الإمفيزيما)، والربو الشعبي المزمن، والحساسية الصدرية المزمنة، والتليف الرئوي، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتيسير حصولهم على الرعاية الطبية المتخصصة.


وأكدت صحة القليوبية أهمية توجه المرضى المستفيدين إلى مستوصف صدر بنها للاستفسار عن إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولة، واستكمال المستندات والفحوصات المطلوبة وفقًا للضوابط المنظمة، مع الالتزام بالمتابعة الطبية الدورية وتعليمات الطبيب المختص.


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة غادة حجازي، مدير إدارة شؤون العلاج على نفقة الدولة، والدكتور حاتم حجاج، مدير مستوصف صدر بنها.

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