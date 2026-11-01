تحطيم كاميرا مراقبة.. القبض على طرفى مشاجرة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص حال قيامهم بإقتياد آخر "مجرداً من ملابسه العلوية" عنوة من مسكنه والتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته في القليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 أكتوبر المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية بين طرف أول: (عاطل "مصاب بجروح قطعية متفرقة")، وطرف ثان: (6 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى")، لقيام الطرف الأول بالذهاب لمسكن أحد أفراد الطرف الثانى الكائن بدائرة القسم، وإحداث تلفيات بكاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل دون وجود خلافات سابقة ، فقام على إثر ذلك الآخر بالإستعانة بباقى أفراد الطرف الثانى وتعدوا عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزة أحدهم مُحدثين إصابته.. وبذات التاريخ تبلغ لقسم شرطة قليوب من شقيق الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامهم بالتعدى على شقيقه (يعانى من إضطرابات نفسية) وإحداث إصابته.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه وتم بإرشاد الطرف الثانى ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.