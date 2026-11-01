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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تصدعات وشروخات بعقار سكني مكون من 6 طوابق بطنطا وقرار عاجل من المحافظ بإخلائه من السكان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بسرعة التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في استجابة فورية لبلاغ بسقوط أجزاء من واجهة أحد العقارات بشارع يوسف الصديق الرئيسي بحي أول طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وعلى الفور، انتقل رئيس حي أول طنطا إلى موقع البلاغ لمعاينة العقار، الذي يتكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، وتبين أنه من العقارات القديمة، حيث جرى إخلاء العقار من السكان، وفصل جميع المرافق عنه، بما يشمل الغاز الطبيعي والمياه والكهرباء، مع إخلاء السيارات المحيطة به وفرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع اقتراب المواطنين وتأمين المارة.

تأمين حياة الأسر والعائلات 

ووجّه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة، وتقديم المساندة اللازمة لهم.

معاينه لجنة المنشٱت الأيلة للسقوط 

كما انتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وفحص حالته الإنشائية، وانتهت أعمال الفحص إلى إصدار قرار إزالة للعقار، مع إجراء المعاينات اللازمة للعقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لنتائج الفحص.

تفعيل غرف العمليات 

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بسلامة العقارات، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والحرص على تقديم أوجه الرعاية اللازمة للأسر المتضررة.

اخبار محافظة الغربية تصدعات وشروخات عقار سكني طنطا وفرض كردون لتأمين ارواح السكان

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