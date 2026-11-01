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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد سنوات من الانتظار.. محافظ القليوبية يتابع تطوير طريق طوخ – شبين القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق طوخ – شبين ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرافق، وبدء أعمال تكسير طبقات الأسفلت القائمة تمهيدًا لإعادة الرصف، بما يسهم في تحسين حالة الطريق وتيسير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي أعمال التطوير استجابةً للمطالب المتكررة للمواطنين بشأن رفع كفاءة الطريق وتحسين حالته، حيث مثّل الانتهاء من أعمال المرافق خطوة أساسية للبدء في تنفيذ أعمال الرصف، بعد فترة من الانتظار، لتدخل أعمال التطوير حيز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وتشهد الأعمال حاليًا تكسير طبقة الأسفلت القائمة بطول 250 مترًا، ضمن إجمالي طول الطريق المستهدف تطويره ، تمهيدًا لاستكمال مراحل التنفيذ وإعادة الرصف وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

يأتي بدء الأعمال في إطار جهود محافظ القليوبية لتذليل المعوقات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية، والتنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل، بما يضمن الاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين وتحسين كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن تطوير الطرق ورفع كفاءته يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما له من تأثير مباشر في تحسين مستوى الخدمات وتيسير حركة انتقال المواطنين، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ، والتنسيق بين الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تؤثر في سير الأعمال.
ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في جميع مراحل التطوير، مع مراعاة عوامل السلامة والأمان أثناء التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حركة المواطنين والمركبات، ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة مستمرة حتى الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل على دفع مشروعات البنية التحتية وتحويل مطالب المواطنين إلى أعمال تنفيذية ملموسة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
ويعكس بدء تطوير طريق طوخ – شبين استمرار جهود محافظة القليوبية في الاستجابة لمطالب المواطنين، وتسريع تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، بما يدعم تحسين الحركة المرورية ويرتقي بمستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

القليوبية جولة تفقدية طريق طوخ شبين القناطر أعمال الرصف

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