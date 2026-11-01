دالاس الأمريكية.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 في 3 حوادث إطلاق نار خلال احتفالات الهالوين

أعلنت شرطة مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، جراء 3 حوادث إطلاق نار منفصلة شهدها حي «ديب إيلوم» خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع احتفالات عيد الهالوين.

وقال قائد شرطة دالاس، دانيال كومو، إن السلطات فتحت تحقيقات لتحديد ما إذا كانت الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها، موضحاً أن دوافع إطلاق النار لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض على عدد من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالوقائع، دون الكشف عن عدد الموقوفين أو طبيعة الاتهامات المحتملة الموجهة إليهم.

وأشار كومو إلى أن الحوادث وقعت في مواقع متفرقة داخل منطقة واسعة، مؤكدا أن المحققين يواصلون استجواب الأشخاص الذين جرى توقيفهم، وفحص مدى صلتهم بحوادث إطلاق النار، في محاولة لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.

وتأتي هذه الوقائع في ظل موجة من حوادث العنف المسلح التي شهدتها مناطق متفرقة من الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تزامنت مع احتفالات الهالوين، وسط مخاوف أمنية من تصاعد حوادث إطلاق النار خلال التجمعات والفعاليات الاحتفالية.