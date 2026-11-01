من 65% إلى 71%| مفاجأة في مسابقة المعلمين المرحلة الخامسة.. ونائب يطالب «التعليم» بتفسير تغيير المعايير

أكد النائب أمير الجزار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وجود تساؤلات بشأن المرحلة الخامسة من مسابقة التعليم، موضحًا أنه تم رفع الوزن النوعي إلى 71%، رغم أن المراحل السابقة كانت تعتمد نسبة 65%.

مطالب برلمانية لوزارة التعليم بتوضيح أسباب تغيير المعايير

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه يطالب وزارة التربية والتعليم بالرد على التساؤلات المطروحة بشأن ما حدث في المرحلة الخامسة، وتوضيح أسباب اختلاف معايير التقييم عن المراحل السابقة.

إعادة اختبارات الوزن النوعي بشرط العمل بالمحافظات الحدودية

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت خلال الفترة الأخيرة إعادة الاختبارات الخاصة بالوزن النوعي، بشرط أن يتوجه الناجحون للعمل في المحافظات الحدودية، موضحًا أن المتسابق الذي سيعيد الاختبار ويجتازه سيكون مطالبًا بالعمل في إحدى هذه المحافظات.

عجز المدرسين وراء إعادة الاختبارات؟

وأشار النائب أمير الجزار إلى أنه يتوقع أن يكون ربط إعادة الاختبارات الرياضية في عام 2027 بالعمل في المحافظات الحدودية مرتبطًا بوجود عجز في أعداد المعلمين بهذه المحافظات، وهو ما يستدعي توفير كوادر تعليمية لسد احتياجات المدارس هناك.