متحدث التعليم العالي: حققنا إنجازات ملموسة على مستوى النشر الدولي وتصنيف الجامعات

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات مملوسة على مستوى النشر الدولي، مشيرًا إلى أن تصنيف الجامعات يتقدم كل عام عن العام السابق.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6” المذاع على قناة "الحياة"، أن التوجه الرئيسي حالياً أن يكون البحث العلمي أداة لحل مشكلات المجتمع، فضلاً عن تقديم قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض مع كل جامعة من جامعات مصر ما لديها من ابتكارات سواء كانت من الطلاب أم من أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال منتدي مصر 2026م.