القبض على متهمين في واقعة مقتل لاعب البنك الأهلي السابق في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط متهمين على خلفية واقعة مقتل إبراهيم بغدادي، لاعب كرة القدم السابق بفريق البنك الأهلي، والبالغ من العمر نحو 26 عامًا، إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض خلال مشاجرة بمدينة القصاصين الجديدة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بمصرع الشاب، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة في منطقة البطن، خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة.

وعلى الفور، انتقل فريق البحث الجنائي بمركز شرطة القصاصين الجديدة، بقيادة المقدم محمد سالم، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، إلى موقع الحادث، حيث بدأت أعمال الفحص والتحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المتورطين فيها.

وأسفرت جهود البحث الجنائي عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما، فيما تم تحرير المحضر رقم 5451 لسنة 2026 جنح القصاصين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف كافة ملابسات الواقعة.