من الكذب إلى تفتيش الهاتف.. نيفين مختار تكشف 5 تصرفات تجعل الزوج يفقد الثقة في زوجته

كشفت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، عن أبرز التصرفات التي قد تدفع الزوج إلى فقدان الثقة في زوجته، محذرة من ممارسات تتعلق بالكذب والتصرف في الأموال دون علم الطرف الآخر وانتهاك الخصوصية.

وأوضحت نيفين مختار، خلال تصريحاتها ببرنامج «أنا وهو وهي»، أن هناك 5 تصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا للثقة بين الزوجين، وهي:

الكذب على الزوج: إخفاء الحقيقة أو تقديم معلومات غير صحيحة يهز مصداقية الزوجة أمام زوجها.

أخذ أشياء من وراء الزوج: التصرف دون علمه في أمور تخصه قد يفتح باب الشك وفقدان الثقة.

تفتيش الهاتف المحمول: انتهاك خصوصية الزوج والبحث في هاتفه دون علمه.

أخذ أموال من محفظته دون إذنه: التصرف في أمواله سرًا بما يضر الثقة المتبادلة.

القيام بتصرفات تثير الشك: أي سلوك يدفع الطرف الآخر للريبة ويجعله يشعر بعدم الأمان في العلاقة.



اللجوء إلى التجسس أو انتهاك الخصوصية

وأكدت الداعية الإسلامية أن التعامل مع الشكوك يجب أن يكون من خلال الطرق المشروعة، دون اللجوء إلى التجسس أو انتهاك الخصوصية، مشيرة إلى أن هذه القواعد تنطبق على الزوج والزوجة على حد سواء.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الثقة لا تُبنى بسهولة، بل تحتاج إلى سنوات من المواقف والتعامل الصادق، بينما يمكن أن تنهار بسبب تصرف واحد، وهو ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية أساسية على عاتق الطرفين.