قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة قانونية لـ ميتا وتيك توك وإكس.. بريطانيا تجبر عملاقة التواصل على كشف بيانات المحتوى الضار
هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل
غدا.. بدء اجتماعات (2+2) بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان في العاصمة الجديدة
وزير الخارجية ونظيره القطري يدينان استهداف ناقلة الغاز القطرية ويبحثان جهود منع التصعيد الإقليمي
أحمد أبو الغيط يكشف رد فعل زوجته بعد ترشيحه وزيرًا للخارجية: بكت وقالت كنت أتمنى غير كده
أحمد أبو الغيط يكشف كواليس اختياره وزيرًا للخارجية: اعتقدت أن القطار فاتني وكنت أستعد لحياة هادئة بعد المعاش
أحمد أبو الغيط: حلمي منذ الالتحاق بالخارجية الوصول إلى منصب الوزير ووضعت الهدف أمام عيني
نائب رئيس الوزراء ووزيرة التضامن يبحثان التوسع في مشروعات "تكافل وكرامة" لتوفير آلاف الفرص
عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
مستشار أوكراني: تركيا مرشحة لاستضافة لقاءً بين زيلينسكي وبوتين
ربع جرام 1760جنيه.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الكذب إلى تفتيش الهاتف.. نيفين مختار تكشف 5 تصرفات تجعل الزوج يفقد الثقة في زوجته

العلاقات الأسرية
العلاقات الأسرية
محمد البدوي

كشفت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، عن أبرز التصرفات التي قد تدفع الزوج إلى فقدان الثقة في زوجته، محذرة من ممارسات تتعلق بالكذب والتصرف في الأموال دون علم الطرف الآخر وانتهاك الخصوصية.

وأوضحت نيفين مختار، خلال تصريحاتها ببرنامج «أنا وهو وهي»، أن هناك 5 تصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا للثقة بين الزوجين، وهي:

الكذب على الزوج: إخفاء الحقيقة أو تقديم معلومات غير صحيحة يهز مصداقية الزوجة أمام زوجها.
أخذ أشياء من وراء الزوج: التصرف دون علمه في أمور تخصه قد يفتح باب الشك وفقدان الثقة.
تفتيش الهاتف المحمول: انتهاك خصوصية الزوج والبحث في هاتفه دون علمه.
أخذ أموال من محفظته دون إذنه: التصرف في أمواله سرًا بما يضر الثقة المتبادلة.
القيام بتصرفات تثير الشك: أي سلوك يدفع الطرف الآخر للريبة ويجعله يشعر بعدم الأمان في العلاقة.
 

اللجوء إلى التجسس أو انتهاك الخصوصية

وأكدت الداعية الإسلامية أن التعامل مع الشكوك يجب أن يكون من خلال الطرق المشروعة، دون اللجوء إلى التجسس أو انتهاك الخصوصية، مشيرة إلى أن هذه القواعد تنطبق على الزوج والزوجة على حد سواء.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الثقة لا تُبنى بسهولة، بل تحتاج إلى سنوات من المواقف والتعامل الصادق، بينما يمكن أن تنهار بسبب تصرف واحد، وهو ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية أساسية على عاتق الطرفين.

نيفين مختار فقدان الثقة انتهاك الخصوصية الكذب على الزوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

جانب من الندوة التثقيفية لنقابة النيابات والمحاكم

الوعي ومواجهة الشائعات.. النيابات والمحاكم تطلق برنامجا لتأهيل القيادات العمالية

محمود التهامي

محمود التهامي يرد على مزاعم حصول عائلته على أموال مقابل إحياء الموالد

الأرصاد

الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد