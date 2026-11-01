«إعلام الداخلة بالوادي الجديد» يُرافق فرق التطعيم بقرى مركز الداخلة ويؤكد دور الأسرة المحوري في نجاح الحملة

​في إطار الحملة التوعوية الموسعة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الوعي الصحي حول أهمية التطعيمات ودور الأسرة في حماية سلامة أطفالها، نفذ مجمع إعلام الداخلة بالوادي الجديد التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئةالعامةللإستعلامات اليوم ، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال حملة التطعيم القومية ضد مرضَي الحصبة والحصبة الألمانية، متفقداً عدداً من القرى والوحدات الصحية والمدارس والحضانات بالمركز.

​وقد شهدت الجولة استعراضاً حياً لجهود الأطقم الطبية المتحركة والثابتة، وسط إقبال ملحوظ من الأهالي وتجاوب كبير من إدارة الحضانات والمدارس لضمان وصول الجرعات المستهدفة لجميع الأطفال في الفئات العمرية المحددة ، كما رصدت الجولة الميدانية توعية لفرق الأطباء والتمريض للأسر المرافقة للأطفال ، حول أهمية الإستفادة من التطعيمات التي توفرها الحملة من أجل حماية الأطفال وتعزيز المناعة المجتمعية.

​ من جانبه أكد محسن محمد، مدير مجمع إعلام الداخلة، أن هذه الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة رئيس الهيئة السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين ، و إشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد، من أجل رفع الوعي المجتمعي وتقديم المساندة الإعلامية والميدانية للمبادرات الرئاسية والحملات الصحية القومية. وأشار إلى أن جهود التوعية لقطاع الإعلام الداخلي تستهدف التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والنجوع لتفنيد الشائعات وتوضيح الأهمية الوقائية العالية للتطعيمات في بناء مجتمع صحي وسليم.

​الفريق الطبي ودور الأسرة

​وخلال الجولة، شدد عدد من الأطباء وأعضاء الأطقم الطبية المشاركين في الحملة على الدور المحوري للأسرة في حماية الأطفال.

​وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هدى كامل عبدالله ، عضو الفريق المشرف على التطعيمات بمركز الداخلة، على أن التطعيم ليس مجرد إجراء طبي عابر، بل هو حماية واستثمار حقيقي في صحة أبنائنا ومستقبلهم.

وأضافت قائلة : مرض الحصبة والحصبة الألمانية من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، والطريقة الوحيدة الفعالة والآمنة للوقاية منها هي التطعيم، نحن نصل إلى القرى والحضانات لنرفع عن كاهل الأسرة مشقة التنقل، والمطلوب من الوالدين فقط هو التعاون والمبادرة بتقديم أطفالهم للفرق الطبية.

​من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف عضو الفريق أن

" الأسرة– وخصوصا الأم – تلعب دور خط الدفاع الأول، فوعي الوالدين بحرصهم على استكمال الجرعات في مواعيدها المحددة يضمن تكوين مناعة مجتمعية صلبة تمنع تفشي الأمراض. وتابع قائلا " : نطمئن جميع الأهالي بأن اللقاحات آمنة تماماً ومجهزة وفق أعلى معايير الجودة والتخزين، وحرصكم اليوم ينقذ حياة طفلكم غداً."

​إشادة وإقبال من أهالي القرى

​من جانبهم، عبر عدد من أهالي القرى وأولياء أمور الأطفال بالحضانات والمدارس عن تقديرهم لجهود وزارة الصحة ، مشيدين بالتسهيلات المقدمة وحرص الفرق الطبية على شرح وتوضيح كافة التفاصيل الطبية بكل سهولة ويسر.

​وتستمر الحملة في تقديم خدماتها وتغطية كافة القرى والمناطق النائية بمركز الداخلة، بالتوازي مع اللقاءات التوعوية التي ينظمها مجمع الإعلام .

تابع فعاليات الحملة الميدانية الاعلامية بمجمع اعلام الداخلة مروة محمد ، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.



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