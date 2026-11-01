خالد ناصر: «رعايات مصر» تضم نحو 13 ألف سرير و5 آلاف حضانة

قال الدكتور خالد ناصر، مدير المشروع القومي للرعايات والحضانات ومركز خدمات الطوارئ بوزارة الصحة، إن منظومة «رعايات مصر» تضم نحو 13 ألف سرير رعاية مركزة للكبار والأطفال، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف سرير حضانات على مستوى الجمهورية.

معدلات تلبية الاحتياجات الطبية

وأوضح ناصر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه الأعداد غير ثابتة، وتتغير وفقًا لمعدلات تلبية الاحتياجات الطبية والتحديات التي تواجه المنظومة بشكل يومي.

وأضاف أن التحدي الأساسي لا يتعلق بعدد أسرة الرعاية المركزة فقط، وإنما بمدى توافر الخدمة الطبية المكملة للسرير، والتخصص الطبي المطلوب، والأجهزة اللازمة للتعامل مع الحالة المرضية.

البحث عن أسرة الرعاية والخدمات الطبية

وأشار إلى أن منظومة «رعايات مصر» جاءت استجابة لمعاناة المواطنين والأطقم الطبية في البحث عن أسرة الرعاية والخدمات الطبية المطلوبة، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية تربط الأقسام الحرجة بالمستشفيات، بداية من الطوارئ والاستقبال، مرورًا بالرعايات المركزة بمختلف أنواعها، وصولًا إلى الحضانات.

الكشف عن أسرة الرعاية المتاحة

وأكد أن المنظومة تتيح الكشف عن أسرة الرعاية المتاحة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمختلف قطاعاتها، وبعض المستشفيات الجامعية، مع العمل على استكمال إدراج باقي المستشفيات الجامعية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة الطبية المناسبة في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن المنظومة تتعامل حاليًا مع المستشفيات المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي، بينما لا يُعد إدراج المستشفيات الخاصة بشكل مباشر ضمن خطتها الحالية.