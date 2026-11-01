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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تعزيز الوعي بالقضية السكانية وصحة الأم والطفل خلال ندوة توعوية

تعزيز الوعي بالقضية السكانية وصحة الأم والطفل خلال ندوة توعوية بأسيوط
تعزيز الوعي بالقضية السكانية وصحة الأم والطفل خلال ندوة توعوية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف برامج التوعية بالقضية السكانية وتعزيز صحة الأم والطفل، من خلال توحيد الجهود والتنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والأكاديمية والدينية والمجتمعية، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان وتنمية الأسرة المصرية، في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الصحة بأسيوط شاركت في ندوة توعوية بجامعة أسيوط لمناقشة أبعاد القضية السكانية وآليات دعم استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، بالتعاون بين مديرية الصحة بأسيوط، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للسكان، وبيت العائلة المصرية، وبمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والأكاديمية والدينية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بالعمل المجتمعي.

وشهدت الندوة حضور الدكتور محمد أحمد العدوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سليمان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتورة مروة أبو المكارم، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وحسني رجب الطويل، المشرف العام على فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسيوط، ومحمد عبده بخيت، مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط، وفضيلة الشيخ سيد عبد العزيز، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بالقضايا السكانية والمجتمعية.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المرتبطة بتنمية الأسرة والصحة الإنجابية، وفي مقدمتها أهمية المباعدة بين الولادات، والحد من الحمل غير المخطط له، والتوعية بأسس التخطيط الأسري الواعي، إلى جانب حماية حقوق الأطفال ومناهضة زواج الأطفال، والتعريف بمستهدفات الاستراتيجية القومية للسكان، ودور المؤسسات الدينية والاجتماعية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المرتبطة بقضايا الأسرة والطفولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن استمرار تنفيذ الندوات والبرامج التوعوية، لا سيما الموجهة إلى الشباب، يمثل ركيزة أساسية لرفع مستوى الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية، وترسيخ ثقافة المسؤولية الأسرية، بما يسهم في الحفاظ على صحة الأم والطفل، وتحسين جودة الحياة، ودعم الاستقرار الصحي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية.

وأضاف المحافظ أن حماية حقوق الأطفال ومناهضة الممارسات السلبية، وفي مقدمتها زواج الأطفال، تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية والدينية، والعمل على تصحيح المعتقدات الخاطئة ونشر المفاهيم السليمة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ مبادرات توعوية تصل إلى مختلف فئات المجتمع، وتدعم جهود الدولة في تنمية الأسرة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت الندوة بالتأكيد على مواصلة تنظيم اللقاءات التفاعلية والتوعوية، وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بالقضايا السكانية والصحية والاجتماعية، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا بقضايا السكان والأسرة والطفولة.

أسيوط القضية السكانية صحة الأم والطفل المؤسسات التنفيذية الاستراتيجية الوطنية للسكان جامعة أسيوط الأسرة المصرية

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