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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس السنغال السابق إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز تمثيل دول أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

بحث  د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم مع ماكي سال، الرئيس السابق لجمهورية السنغال، سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الرؤى بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الرئيس السنغالي السابق على مواصلة التشاور مع مصر، انطلاقاً من دورها الريادي في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وحضورها الفاعل في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن الترشيحات لمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة، وأهمية الدفع قدماً بجهود إصلاح المنظمة الدولية وتعزيز تمثيل الدول الأفريقية ودورها في منظومة العمل متعدد الأطراف، بما يعكس ثقل القارة ومكانتها على الساحة الدولية. كما تناول النقاش سبل تطوير آليات عمل الاتحاد الأفريقي وتعزيز قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تشهدها القارة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال العمل الأفريقي الرئيس السنغالي السابق القارة الأفريقية

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