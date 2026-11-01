هل تتأثر المرأة التي نشأت في أسرة مستقرة بخيانة زوجها؟.. استشاري نفسي تكشف مفاجأة

كشفت الدكتورة أمل محسن، استشاري الطب النفسي، تأثير الخيانة الزوجية على الحالة النفسية للمرأة، موضحة أن التعرض للخيانة يمثل صدمة نفسية قوية، بغض النظر عن مستوى ثقة المرأة بنفسها أو طبيعة نشأتها الأسرية.



طعنة مؤلمة في الثقة والعلاقات الإنسانية

وقالت أمل محسن، خلال استضافتها ببرنامج «أنا وهو وهي»، تقديم سارة سامي وشريف بديع وآية شعيب، إن الخيانة الزوجية لا تختلف في تأثيرها عن أشكال الخيانة الأخرى، سواء في العمل أو بين الأصدقاء، مشيرة إلى أنها تمثل طعنة مؤلمة في الثقة والعلاقات الإنسانية.

الخيانة صدمة

وأوضحت أن الاعتقاد بأن خيانة الزوج لزوجته ترتبط بضعف ثقتها بنفسها “مفهوم خاطئ” و"متوارث"، مؤكدة أن الخيانة في حد ذاتها صدمة يتعرض لها الشخص نتيجة حدث دراماتيكي غير متوقع، قد يصيبه بحالة من العزلة والعجز والشعور بقلة الحيلة.

رد فعل المرأة تجاه الخيانة

وأضافت أن رد فعل المرأة تجاه الخيانة لا يرتبط بعامل واحد، وإنما يتأثر بمجموعة من الظروف الشخصية والاجتماعية والنفسية التي تختلف من امرأة إلى أخرى.