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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق المتهم بقتل الطفل إبراهيم علي بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 6 ديسمبر

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

اصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد أحمد شعبان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامي زين العابدين وسعد إبراهيم وأحمد شعيب وأمانة سر خالد إسماعيل وأحمد البنا حكمها بإحالة أوراق المتهم بقتل الطفل «إبراهيم علي» وفصل رأسه عن جسده إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت المحكمة جلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 2561 لسنة 2026 جنايات ثان العاشر من رمضان إلى يوم 11 مارس الماضي خلال شهر رمضان حين أحالت النيابة العامة المتهم «محمد. إ. ع. م» 33 عامًا ويعمل سائقًا إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بخطف الطفل إبراهيم علي البالغ من العمر 7 سنوات وقتله عمدًا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم استغل كونه جارا لأسرة الطفل وتربطه بها صلة قرابة وتمكن من خطف المجني عليه قبل أن يخطط لقتله مع سبق الإصرار والترصد بعدما عقد العزم على إنهاء حياته ثم وضع جثمانه داخل جوال وألقاه في منطقة صحراوية بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اختطف الطفل بهدف مساومة أسرته وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه إلا أنه أقدم على قتله خشية افتضاح أمره ثم تخلص من جثمانه بإلقائه داخل جوال بلاستيكي في إحدى المناطق الصحراوية.

وبتكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان من تحديد هوية المتهم وضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات قبل إحالته للمحاكمة الجنائية.

الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق الشرقية بمحافظة الشرقية بإحالة أوراق المتهم

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